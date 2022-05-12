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Оккупанты признались, почему боятся Чернобаевку – перехват СБУ

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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12 мая, 18:20
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Русские уже стали называть это село и чистилищем, и кладбищем
Оккупанты боятся служить в Чернобаевке.
Оккупанты боятся служить в Чернобаевке. / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинский Чернобаевка обрастает новыми легендами среди русских захватчиков. Они называют ее "чистилищем" для живой силы и кладбищем – для военной техники.

Об этом говорится в переговорах оккупантов, которые перехватила СБУ.

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"Наш опорник здесь на базе "чистилищем" называют. Он находится под постоянным обстрелом. К нам люди боятся ездить", – признается матери контрактник вооруженных сил РФ.

Он называет войну спецоперацией, женщина знакома со зверствами россиян в Украине и не соглашается с сыном.

"Ага, у вас спецоперация, а детей и взрослых сколько погибло! Все разбомбили вы там", – доказывает она.

Оккупанты понимают, что несут большие потери

В разговоре с отцом оккупант детализирует: "У нас просто воевать нечем… Ничего у нас, ни техники, вообще ничего тяжелого нет. Все разбомбили".

Он откровенно намекает на тупость своих командиров.

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"Приехали в Херсон, на базу, здесь вообще ж*па: кладбище вертолетов... все, накрыло, нахр*н, градами", – жалуется захватчик.

В СБУ отмечают, что, наверное, оккупант не хочет верить, что скоро вся Украина станет для россиян сплошной Чернобаевкой.

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