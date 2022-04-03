Кличко рассказал об эпизоде войны, который заставил его плакать (видео)

Мэр Киева вспомнил, как разговаривал с ребенком, у которого уже нет родителей

Кличко поделился воспоминанием о войне/Фото: коллаж: "Сегодня"

Городской голова Киева Виталий Кличко рассказал об эпизоде войны, когда у него наворачивались слезы на глаза. Эта история касалась ребенка, который даже не знал, что его мама и папа погибли.

Об этом мэр столицы рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

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"На вокзале, когда шла эвакуация, привезли людей эвакуируемых, которые успели. Мальчик лет семи плакал вспоминая папу и маму. Ко мне подошла женщина и после того, как я с ним поговорил, сказал не расстраивайся, папа с мамой потерялись, женщина сказала, что он еще не знает, что родителей нет. Тяжело описать те чувства. Людей жалко. Эмоционально жалко людей, жалко этого мальчика, потому что он еще не знал, что он сирота", — рассказал Виталий Кличко.

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