Кличко розповів про епізод війни, який змусив його плакати (відео)

Мер Києва згадав, як розмовляв з дитиною, яка вже не має батьків

Кличко поділився спогадом про війну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів про епізод війни, коли в нього наверталися сльози на очі. Ця історія стосувалася дитини, яка навіть не знала, що її мама та тато загинули.

Про це мер столиці розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

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"На вокзалі, коли йшла евакуація, привезли людей евакуйованих, які встигли. Хлопчик років семи плакав згадуючи тата і маму. До мене підійшла жінка і після того, як я з ним поговорив, сказав не засмучуйся, тато з мамою загубилися, жінка сказала, що він ще не знає, що батьків немає. Важко описати ті почуття. Людей шкода. Емоційно шкода людей, шкода цього хлопчика, бо він ще не знав, що він сирота", — розповів Віталій Кличко.

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