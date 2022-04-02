Под Киевом оккупанты убили мирных, бежавших от войны: тела нашли на трассе (видео)

Российские военные продолжают обстреливать жителей на территории Украины

Тела людей лежали возле уничтоженного автомобиля / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты убили мирных людей, которые ехали на автомобиле по Житомирской трассе в направлении от Киева

Об этом сообщили в Telegram-канале dtp.kiev.ua.

"Это преступление. Для Гааги. Люди бежали от войны, но их встретили россияне. И убили. Житомирская трасса, в направлении от Киева, возле с.Мила", – говорится в сообщении.

Очевидцы агрессии российских оккупантов могут помочь

Международный уголовный суд будет расследовать военные преступления Российской Федерации против Украины. Украинцев просят присылать все имеющиеся документальные свидетельства на специальную электронную почту.

"Каждый свидетель, который может сообщить о фактах убийства российскими оккупантами мирных жителей, варварских ракетно-бомбовых и артиллерийских ударов по больницам, школам, жилым домам и другим гражданским объектам, пожалуйста, сделайте это", — говорится в сообщении.

Писать прокурору можно на любом языке, для него сделают перевод.

Присылайте документы, фото, аудио- и видеофайлы по электронному адресу: [email protected]

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