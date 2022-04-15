Киевскую область могут снова обстреливать ракетами – Павлюк

Киевлянам рекомендуют отложить возвращение в столицу

Павлюк утверждает, что в области остается опасность для гражданского населения / Коллаж "Сегодня"

Российские военные нанесли по Киевской областисегодня, 15 апреля, три ракетных удара. Также возможны повторные атаки и угрозы гражданским.

Об это сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк, пишет Украинская правда.

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"Только сегодня было нанесено три ракетных удара по объектам в Киевской области. Мы не исключаем возможность повторных ударов по любым объектам", - говорит глава ОВА.

Киевлянам рекомендуют отложить возвращение в столицу "на более спокойные времена".

"Мы повторяли и повторяем, что остается опасность для гражданского населения. Как опасность возвращения ударных группировок в направлении Киева, к которой мы готовимся, так и опасность заминированных деоккупированных территорий, так и возможность нанесения ракетных ударов по объектам как в Киеве, так и по всей Украине", – отметил Александр Павлюк.

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Жители Киева начали массово возвращаться домой

На въезде в Киев образовались очереди. Все из-за того, что ежедневно в столицу возвращается до 50 тысяч жителей, которые уехали из города в первые дни вторжения России.

"Каждый день возвращается большое количество. Мы видим это по очередям на въезд в Киев. Если говорить по цифрам, то это 40-50 тысяч человек ежедневно", - говорит первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Из-за массового возвращения киевлян в городе возникают проблемы с транспортом. Также в столице возводятся оборонительные сооружения и блокпосты, что усложняет передвижение.

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