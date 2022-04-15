Никакой дружбы с Москвой – как переименовали сквер в Киеве

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 15 апреля подал проект решения о переименовании сквера "дружбы Киева и Москвы" в сквер "Героев Мариуполя". Решение уже получило поддержку депутатов Киевсовета. Сквер расположен в Голосеевском районе, по улице Якубовского (на Теремках).
Об этом говорится в сообщении Кличко в Facebook.
"Памятный знак так называемой "дружбе", стоявший в сквере, демонтировали в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – написал Кличко.
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Депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. В частности, это касается упрощения процедуры при отмечании, награждении украинских героев и волонтеров и процедуры наименований объектов города.
"Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры. В Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование – актуально. Поэтому мы вырабатываем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета" , – отметил Кличко.
В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц
В Ивано-Франковске решили переименовать несколько десятков улиц, названных в честь культурных, политических и научных деятелей России. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив. на своей странице в Facebook.
В частности, переименовали:
- Улицу Гаркуши на улицу Михаила Мулыка
- Улицу Добролюбова на улицу Героев Волновахи
- Улицу Достоевского на улицу Героев Чернигова
- Улицу Лермонтова на улицу Героев Мариуполя
- Улицу Менделеева на улицу Героев Попасной
- Улицу Некрасова на улицу Героев Ахтырки
- Улицу Сеченова на улицу Героев Николаева
- Улицу Ушинского на улицу Героев Херсона
- Улицу Чехова на улицу Героев Харькова
- Улицу Герцена на улицу Владимира Малкоша
- Улицу Чайковского на улицу Василия Слипака
- Улицу Докучаева на улицу Евстахия Джанджаласа
- Улицу Короленко на улицу Веры Левицкой
- Улицу Макаренко на улицу Олексы Гирныка
- Улицу Огарева на улицу Мирослава Лущака
- Улицу Руднева на улицу Святослава Пахолкива
- Улицу Пржевальского на улицу Теофила Бедрива
- Улицу Циолковского на улицу Ивана Федика
- Улицу Академика Сахарова на улицу Украинской Победы
- Улицу Данилевского на улицу Степана Бурдина
- Улицу Ковалевской на улицу Пластовую
- Улицу Толстого на улицу Героев Киева
- Улицу Глинки на улицу Александра Тисовского
- Улицу Репина на улицу Николая Арсенича-Березовского
- Переулок Красный на улицу Осипа Назарука
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