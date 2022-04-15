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Никакой дружбы с Москвой – как переименовали сквер в Киеве

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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15 апреля, 16:17
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В столице еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором, которые хотят переименовать
Кличко рассказал об изменении названия сквера
Кличко рассказал об изменении названия сквера / Фото: Коллаж: Сегодня

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что 15 апреля подал проект решения о переименовании сквера "дружбы Киева и Москвы" в сквер "Героев Мариуполя". Решение уже получило поддержку депутатов Киевсовета. Сквер расположен в Голосеевском районе, по улице Якубовского (на Теремках).

Об этом говорится в сообщении Кличко в Facebook.

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"Памятный знак так называемой "дружбе", стоявший в сквере, демонтировали в прошлом году. Теперь зеленая зона получила новое название. И это важно!" – написал Кличко.

Депутаты Киевсовета поддержали упрощение процедуры принятия управленческих решений в условиях военного положения. В частности, это касается упрощения процедуры при отмечании, награждении украинских героев и волонтеров и процедуры наименований объектов города.

"Киевсовет принял ряд переименований городских объектов, проекты решений по которым уже были подготовлены и прошли необходимые процедуры. В Киеве еще есть десятки улиц и объектов с названиями, связанными с агрессором. Их переименование – актуально. Поэтому мы вырабатываем новые названия, которые будут носить эти улицы, проспекты, станции метро и другие объекты. На эти процедуры мы выделили время до 9 мая. Обработаем пакетом и примем комплексное решение на заседании Киевсовета" , – отметил Кличко.

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В Ивано-Франковске переименовали 25 улиц

В Ивано-Франковске решили переименовать несколько десятков улиц, названных в честь культурных, политических и научных деятелей России. Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив. на своей странице в Facebook.

В частности, переименовали:

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  • Улицу Гаркуши на улицу Михаила Мулыка
  • Улицу Добролюбова на улицу Героев Волновахи
  • Улицу Достоевского на улицу Героев Чернигова
  • Улицу Лермонтова на улицу Героев Мариуполя
  • Улицу Менделеева на улицу Героев Попасной
  • Улицу Некрасова на улицу Героев Ахтырки
  • Улицу Сеченова на улицу Героев Николаева
  • Улицу Ушинского на улицу Героев Херсона
  • Улицу Чехова на улицу Героев Харькова
  • Улицу Герцена на улицу Владимира Малкоша
  • Улицу Чайковского на улицу Василия Слипака
  • Улицу Докучаева на улицу Евстахия Джанджаласа
  • Улицу Короленко на улицу Веры Левицкой
  • Улицу Макаренко на улицу Олексы Гирныка
  • Улицу Огарева на улицу Мирослава Лущака
  • Улицу Руднева на улицу Святослава Пахолкива
  • Улицу Пржевальского на улицу Теофила Бедрива
  • Улицу Циолковского на улицу Ивана Федика
  • Улицу Академика Сахарова на улицу Украинской Победы
  • Улицу Данилевского на улицу Степана Бурдина
  • Улицу Ковалевской на улицу Пластовую
  • Улицу Толстого на улицу Героев Киева
  • Улицу Глинки на улицу Александра Тисовского
  • Улицу Репина на улицу Николая Арсенича-Березовского
  • Переулок Красный на улицу Осипа Назарука

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Танки 756
Танки
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ББМ
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Артиллерия 366
Артиллерия
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Средства ПВО 66
Средства ПВО
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РСЗО 122
РСЗО
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