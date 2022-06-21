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Каждый день ампутируют ноги. Ситуация с инсулином в Мариуполе вышла из-под контроля

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
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21 июня, 10:19
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Всего в городе осталось не менее тысячи человек, больных сахарным диабетом, в состоянии реальной угрозы гибели
В разрушенном Мариуполе проблемы с инсулином. Фото: коллаж "Сегодня"
В разрушенном Мариуполе проблемы с инсулином. Фото: коллаж "Сегодня"

В оккупированном Мариуполе зону "Большого строительства" после рекламной демонстрации закрывают баннерами и вводят охрану по периметру. Чтобы горожане не видели строительство фортификационных сооружений рядом с будущими временными домами. Кроме того, в городе ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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По его словам, по Мариуполю начали сбор одноэтажных общежитий. Если все обещания оккупантов будут выполнять, то будет размещено до зимы до 5 тыс. человек, или 5 процентов от всех, кого удерживают заложниками россияне в городе.

Что касается медицины, что ситуация с инсулинозависимыми полностью вышла из-под контроля. Ежедневно хирурги проводят от трех до пяти ампутаций конечностей. Всего в Мариуполе осталось не менее тысячи человек, больных сахарным диабетом, в состоянии реальной угрозы гибели из-за отсутствия привычного инсулина и медицинского коллапса.

Нехватку врачей оккупанты пытаются решать "волонтерскими бригадами врачей" из России. Пока результата от этого мало.

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"Из-за отсутствия оборудования, реактивов и лекарств все лечение похоже на "помазайте зеленкой и отпустите домой", – добавил Андрющенко.

В Мариуполе оккупанты превращают украинцев в живой щит – Андрющенко

Российские военные в оккупированном Мариуполе прячут свою боевую технику между домами мирных жителей. Тем временем в России блогеры зовут простых россиян идти на войну в Украине. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

"Оккупанты продолжают прятать технику среди жилых кварталов. Даже сейчас, когда нет боевых действий вблизи города. Левобережный район, ул. Владимирская 13. Нет никакого сомнения, что у каждого построенного или размещенного временного жилья будет концентрация мраzоты. Живой щит из украинцев – единственная тактика России. И казалось бы, при чем здесь Донецк?" — написал он, напоминая о том, что в Донецке боевики действовали точно так же.

Также советник мэра рассказал, что в один день все российские военные блогеры синхронно разместили призыв идти на контракт в армию оккупантов.

"200 тыс. рублей за радость умереть в украинской земле. Можно бесконечно отрицать потери и хвастаться "победами", но в момент необходимости пополнения живой силы правда лезет наружу", — заявил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Ранее Андрющенко рассказывал, что оккупационные власти Мариуполя развернули фактически торговлю телами погибших местных жителей, намереваясь вытащить у пострадавших от войны людей все те сбережения, которые у них остались. Сейчас для того, чтобы похоронить умершего родственника, не ожидая несколько недель подхода официальной "очереди", нужно заплатить 20 тысяч гривен.

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Также известно, что россияне в Мариуполе запрещают разговаривать на украинском языке даже школьникам. За непослушание грозят ответственностью для родителей.

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