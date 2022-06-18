В Мариуполе оккупанты организовали торговлю телами умерших жителей

Разработан специальный прайс смерти

Оккупанты издеваются над мариупольцами в каждом вопросе / Коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Мериуполя развернули фактически торговлю телами погибших местных жителей, намереваясь вытащить у пострадавших от войны людей все те сбережения, которые у них остались.

О циничном бизнесе на костях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем телеграм-канале.

Реклама

Что известно

"Если двигаться "по процедуре" в Мариуполе, то при похоронах оккупанты бесплатно выдают гроб. Простую из дерева, без обивки. Ждать в очереди такой гроб от одной до двух недель. Все это время труп будет находиться в морге – прямо на улице. В жару. Кроме таких условий хранения трупов, тела погибших периодически исчезают. То есть через 10 дней вы должны получить гроб и похоронить человека, но тело его уже исчезло", – рассказывает Андрющенко особенности работы моргов в оккупированном городе.

Однако, по словам советника, в Мариуполе есть человек, который может все порешать и быстро найти пропавшее тело. Это заместитель так называемой Октябрьской (Центральной) райадминистрации оккупантов Адамов Дмитрий Валерьевич.

Вместе с партнером из Макеевки он организовал услугу за 20 тыс. грн. В прайс смерти входит:

Реклама

найти тело (в морге или достать из-под завалов в указанном месте);

положить в гроб с обивкой;

закопать.

"Табличка с именем не устанавливается. То есть 20 тыс. грн. за безымянную могилу. Гробы производят в Новоазовске и Тельмановском районе. Такой вот бизнес на костях от коллаборанта", – написал Андрющенко.

Обстановка в Мариуполе