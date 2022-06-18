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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

В Мариуполе оккупанты организовали торговлю телами умерших жителей

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
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18 июня, 18:25
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Разработан специальный прайс смерти
Оккупанты издеваются над мариупольцами в каждом вопросе / Коллаж "Сегодня"
Оккупанты издеваются над мариупольцами в каждом вопросе / Коллаж "Сегодня"

Оккупационные власти Мериуполя развернули фактически торговлю телами погибших местных жителей, намереваясь вытащить у пострадавших от войны людей все те сбережения, которые у них остались.

О циничном бизнесе на костях сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко на своем телеграм-канале.

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Что известно

"Если двигаться "по процедуре" в Мариуполе, то при похоронах оккупанты бесплатно выдают гроб. Простую из дерева, без обивки. Ждать в очереди такой гроб от одной до двух недель. Все это время труп будет находиться в морге – прямо на улице. В жару. Кроме таких условий хранения трупов, тела погибших периодически исчезают. То есть через 10 дней вы должны получить гроб и похоронить человека, но тело его уже исчезло", – рассказывает Андрющенко особенности работы моргов в оккупированном городе.

Однако, по словам советника, в Мариуполе есть человек, который может все порешать и быстро найти пропавшее тело. Это заместитель так называемой Октябрьской (Центральной) райадминистрации оккупантов Адамов Дмитрий Валерьевич.

Вместе с партнером из Макеевки он организовал услугу за 20 тыс. грн. В прайс смерти входит:

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  • найти тело (в морге или достать из-под завалов в указанном месте);
  • положить в гроб с обивкой;
  • закопать.

"Табличка с именем не устанавливается. То есть 20 тыс. грн. за безымянную могилу. Гробы производят в Новоазовске и Тельмановском районе. Такой вот бизнес на костях от коллаборанта", – написал Андрющенко.

Обстановка в Мариуполе

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Англичанин отдал жизнь за Украину... Джордан Гетли – бывший британский военный, доброволец, инструктор бойцов ВСУ. В марте покинул армию Великобритании и отправился защищать Украину. Погиб на передовой во время обороны Северодонецка от российских оккупантов. Джордан - второй британец, отдавший жизнь на этой войне. Ему было 24 года.

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