Щодня ампутують ноги. Ситуація з інсуліном у Маріуполі вийшла з-під контролю

Загалом у місті залишилося не менше тисячі людей, хворих на цукровий діабет, у стані реальної загрози загибелі

У зруйнованому Маріуполі є проблеми з інсуліном. Фото: колаж "Сьогодні"

В окупованому Маріуполі зону "Великого будівництва" після рекламної демонстрації закривають банерами та вводять охорону по периметру. Щоб городяни не бачили будівництво фортифікаційних споруд поряд з майбутніми тимчасовими будинками. Крім того, у місті ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Реклама

За його словами, по Маріуполі розпочали збір одноповерхових гуртожитків. Якщо всі обіцянки окупантів будуть виконати, то буде розміщено до зими до 5 тис. людей, або 5 відсотків від всіх, кого утримують заручниками росіяни в місті.

Щодо медицини, ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з під контролю. Щоденно хірурги проводять від трьох до п’яти ампутацій кінцівок. Загалом у Маріуполі залишилось не менш тисячі людей, хворих на цукровий діабет в стані реальної загрози загибелі через відсутність звичного інсуліну та медичного колапсу.

Нестачу лікарів окупанти намагаються вирішувати "волонтерськими бригадами лікарів" з Росії. Поки результату від цього замало.

Реклама

"Через відсутність обладнання, реактивів та ліків все лікування схоже на "помазайте зеленкою та відпустити додому", – додав Андрющенко.

У Маріуполі окупанти перетворюють українців на живий щит – Андрющенко

Російські військові в окупованому Маріуполі ховають свою бойову техніку між будинками мирних мешканців. Тим часом у Росії блогери кличуть простих росіян на війну в Україні. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

"Окупанти продовжують ховати техніку серед житлових кварталів. Навіть зараз, коли немає бойових дій поблизу міста. Лівобережний район, вул. Володимирська 13. Немає жодного сумніву, що біля кожного збудованого чи розміщеного тимчасового житла буде концентрація мраzоти. Живий щит з українців – єдина тактика Росії, і здавалося б, до чого тут Донецьк?" — написав він, нагадуючи про те, що в Донецьку бойовики діяли так само.

Також радник мера розповів, що в один день всі російські військові блогери синхронно розмістили заклик йти на контракт до армії окупантів.

"200 тис. рублів за радість померти на українській землі. Можна нескінченно заперечувати втрати і хвалитися "перемогами", але в момент необхідності поповнення живої сили правда лізе назовні", — заявив Андрющенко.

Ситуація у Маріуполі

Раніше Андрющенко розповідав, що окупаційна влада Маріуполя розгорнула фактично торгівлю тілами загиблих місцевих жителів, маючи намір витягнути в людей, які постраждали від війни, всі ті заощадження, які в них залишилися. Зараз для того, щоб поховати померлого родича, не чекаючи кілька тижнів підходу офіційної "черги", потрібно заплатити 20 тисяч гривень.

Реклама

Також відомо, що росіяни у Маріуполі забороняють розмовляти українською мовою навіть школярам. За непослух погрожують відповідальністю для батьків.