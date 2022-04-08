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"Как живут, так и воюют". Оккупантов удивило, что в украинских селах есть газ (видео)

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8 апреля, 12:15
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Военные РФ рыли окопы прямо во дворах местных жителей – они не поверили, что в наших селах, в отличии от их, подведен газ к домам
Оккупанты делали окопы во дворах домов
Оккупанты делали окопы во дворах домов / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские военные делали окопы прямо во дворах украинцев, таким образом пряча свою технику от ВСУ. Однако больше всего их удивило то, что в селе не пользовались газовыми баллонами, а газ был подведен к дому.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования "Запад".

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Местные жители рассказывают, что оккупанты начали копать ямы у них во дворах и не обращали внимание на большое количество детей вокруг.

Когда им сказали, что под землей газовые трубы, те не поверили. Один из них сказал: "У нас многих в России нету газа, копай". Тогда военные действительно наткнулись на газопровод.

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"Разместившись, они начинали стягивать "добро" украинцев. Но больше их удивляло то, что в отличие от страны-бензоколонки, в наших селах есть газ. Как живут, так и воюют", – написала пресс-служба.

Оккупанты удивляются хорошей жизни украинцев

В Киевской области на стене разрушенного дома российские оккупанты оставили надпись "А кто разрешил вам красиво жить?". Спикер Одесской военной администрации Сергей Братчук заявил, что орки шокированы украинским уровнем жизни:

"У вас забыли спросить! Такое сообщение оставили оккупанты на руинах в Буче. Орки настолько шокированы нашим уровнем жизни, что их аж рвет от зависти! Ничего, мы их успокоим. Выгоним, победим, отстроим!".

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Кроме того, российские оккупанты в Украине занимаются мародерством, которое приобрело огромный размах. Как отметили в СБУ, особенно "везучими" себя считают те, кто стоит в Киевской области.

"Ты пила абсент когда-нибудь?" – спрашивает у своей девушки военный. На ее удивленный вопрос, не на курорте ли он, отвечает: "Мы вчера ограбили магазин: пива и всякой х**ни набрали... Будем пивко х**рить. У них пиво… прям вообще ох**нное".

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