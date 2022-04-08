"Як живуть, так і воюють". Окупантів здивувало, що в українських селах є газ (відео)

Військові РФ рили окопи прямо у дворах місцевих жителів – вони не повірили, що в наших селах, на відміну від них, підведено газ до будинків

Окупанти робили окопи у дворах будинків / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські військові робили окопи прямо у дворах українців, таким чином ховаючи свою техніку від ЗСУ. Проте найбільше їх здивувало те, що у селі не користувалися газовими балонами, а газ було підведено до будинку.

Про це повідомляє пресслужба Оперативного командування "Захід".

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Місцеві жителі розповідають, що окупанти почали копати ями у них у дворах та не звертали уваги на велику кількість дітей навколо.

Коли їм сказали, що під землею газові труби ті, не повірили. Один із них сказав: "У нас багатьох у Росії немає газу, копай". Тоді військові справді натрапили на газопровід.

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"Розмістившись, вони починали стягувати "добро" українців. Але більше їх дивувало те, що, на відміну від країни-бензоколонки, у наших селах є газ. Як живуть, так і воюють", – написала пресслужба.

Окупанти дивуються хорошому життю українців

На Київщині на стіні зруйнованого будинку російські окупанти залишили напис "А хто дозволив вам гарно жити?". Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що орки шоковані українським рівнем життя:

"У вас забули запитати! Таке повідомлення залишили окупанти на руїнах у Бучі. Орки настільки шоковані нашим рівнем життя, що їх аж рве від заздрощів! Нічого, ми їх заспокоїмо. Виженемо, переможемо, відбудуємо!".

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Крім того, російські окупанти в Україні займаються мародерством, яке набуло величезного розмаху. Як зазначили в СБУ, особливо "щасливими" себе вважають ті, хто стоїть на Київщині.

"Ти пила абсент колись?" – Запитує у своєї дівчини військовий. На її здивоване запитання, чи не на курорті він, відповідає: "Ми вчора пограбували магазин: пива і всякої х**ні набрали... Будемо пивко х**рить. У них пиво... прям взагалі ох**нне".