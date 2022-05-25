Как предатели помогают двум группам из ФСБ грабить Мариуполь

В город уже вошли кадыровцы, вместо так называемой "милиции ДНР"

Кадыровцы в Мариуполе/Фото: коллаж: "Сегодня"

В украинский Мариуполь вместо так называемых полицейских "ДНР" вошли кадыровцы. Во временно оккупированном городе происходит борьба между разными группами захватчиков и коллаборантов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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"Последние события прямо указывают на победу группы влияния ФСБ-Пушилин над группой ФСБ-Саблин. Московские деньги пойдут в Донецк, а не в Мариуполь. В город уже зашли кадыровцы на смену так называемой милиции "ДНР". Работу полицейских-коллаборантов контролируют полностью государственные волонтеры России", — написал Андрющенко в Telegram.

Самой интересной советник мэра называет судьбу предателя — самопровозглашенного "мэра" Иващенко. Он больше нигде не появляется без "смотрящего" от Пушилина.

"Его задача – не дать больше Иващенко вести политическую агитацию за себя и представителей группы Саблина. Сам Иващенко уже понял, что срок его годности идет на месяцы, если не на недели", — отметил Андрющенко.

Сейчас предатель, боящийся за собственную безопасность, якобы пытается восстановить связи в Украине по линии ОПЗЖ и хочет разыграть карту "я патриот, но меня заставили".

"Что это для Мариуполя? Для Мариуполя это ничего. Восстанавливать и улучшать жизнь никто не собирался, просто один вор переиграл другого. Но наблюдать за пауками в банках – очень интересное развлечение", — добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

В Мариуполе оккупанты проводят эвакуацию мирного населения. При посадке в автобусы оккупанты сообщают жителям города, что их повезут в село Безыменное Новоазовского района, где находится фильтрационный лагерь, а затем отправят в Россию.

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20 мая Андрющенко сообщил, что за сутки из города в Безымянное доставили 416 человек, в том числе 46 детей. Всего из фильтрационного лагеря в Россию депортировали 512 человек. Украинские власти сейчас устанавливают, куда граждан отправляют с железнодорожного вокзала в российском Таганроге.

Также сообщалось, что оккупанты под предлогом эвакуации вывозят людей в Сибирь, на Кавказ и Дальний Восток. К похищенным людям в России относятся как к рабочей силе, не уважая их право выбора.

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