Как извержение вулкана. ВСУ устроили классное фаер-шоу для оккупантов (видео)

Украинским военным удалось уничтожить склад боеприпасов россиян

ВСУ устроили файер-шоу для оккупантов. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные силы Украины накрыли позиции оккупантов в Луганской области. В результате был уничтожен склад боеприпасов. А персональное фаер-шоу российские захватчики не забудут до конца жизни.

Об этом сообщили в Facebook 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.

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Артиллерийским ударом уничтожен склад боеприпасов россиян в Луганской области. Мощные взрывы легко было перепутать с извержением вулкана.

"Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады", – коротко подписали видео военные.

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Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.

Потери врага

С начала полномасштабного вторжения 24 февраля потери российской армии в Украине составляют:

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личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1381 (+5) единица;

боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;

артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 95 (+0) единиц;

самолетов – 210 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);

крылатых ракет – 122 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;

специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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