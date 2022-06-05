Как извержение вулкана. ВСУ устроили классное фаер-шоу для оккупантов (видео)

Вооруженные силы Украины накрыли позиции оккупантов в Луганской области. В результате был уничтожен склад боеприпасов. А персональное фаер-шоу российские захватчики не забудут до конца жизни.
Об этом сообщили в Facebook 80 отдельной десантно-штурмовой бригады.
Артиллерийским ударом уничтожен склад боеприпасов россиян в Луганской области. Мощные взрывы легко было перепутать с извержением вулкана.
"Файер-шоу от 80 отдельной десантно-штурмовой бригады", – коротко подписали видео военные.
Телеведущий Алексей Бурлаков сообщил каналу "Украина 4.5.0." потери врага по состоянию на 5 июня: еще 100 солдат РФ ликвидировано; 5 танков, 13 бронированных машин и 6 арт. систем уничтожено; российский вертолет К-52 теперь металлолом в полях Украины.
Потери врага
С начала полномасштабного вторжения 24 февраля потери российской армии в Украине составляют:
- личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1381 (+5) единица;
- боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
- артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 95 (+0) единиц;
- самолетов – 210 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
- крылатых ракет – 122 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
- специальной техники – 53 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Читайте также: