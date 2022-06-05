ВСУ устроили фейерверк для захватчиков на складах с топливом и техникой (видео)

Украинские артиллеристы атаковали позиции врага из беспилотников

ВСУ атаковали склады оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупанта. Защитники нашли позиции врага, который вынужден был отступить В результате атаки ВСУ с беспилотников составы оккупантов детонировали всю ночь.

Об этом сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ.

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45 отдельная артиллерийская бригада, 43 отдельная артиллерийская бригада и воздушная разведка ВСУ сделали так, чтобы вражеские цели детонировали всю ночь

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06

личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;

танков – 1381 (+5) единица;

боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;

артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;

РСЗО – 207 (+0) единиц;

средств ПВО – 95 (+0) единиц;

самолетов – 210 (+0) единиц;

вертолетов – 175 (+0) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);

крылатых ракет – 122 (+0);

кораблей/катеров – 13 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;

специальной техники – 53 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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