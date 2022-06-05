ВСУ устроили фейерверк для захватчиков на складах с топливом и техникой (видео)

Украинские артиллеристы накрыли огнем склады с топливом, техникой и боеприпасами оккупанта. Защитники нашли позиции врага, который вынужден был отступить В результате атаки ВСУ с беспилотников составы оккупантов детонировали всю ночь.
Об этом сообщила 45 отдельная артиллерийская бригада ВСУ.
45 отдельная артиллерийская бригада, 43 отдельная артиллерийская бригада и воздушная разведка ВСУ сделали так, чтобы вражеские цели детонировали всю ночь
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.06
- личного состава – около 31 150 (+100) человек ликвидировано;
- танков – 1381 (+5) единица;
- боевых бронированных машин – 3392 (+13) единицы;
- артиллерийских систем – 686 (+6) единиц;
- РСЗО – 207 (+0) единиц;
- средств ПВО – 95 (+0) единиц;
- самолетов – 210 (+0) единиц;
- вертолетов – 175 (+0) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 548 (+8);
- крылатых ракет – 122 (+0);
- кораблей/катеров – 13 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 2360 (+23) единиц;
- специальной техники – 53 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.