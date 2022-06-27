Как будто лавина сошла! В оккупированном Зимогорье взлетели на воздух склад боеприпасов

По сообщениям росСМИ, в объекты прилетела "Точка-У"

В Луганской области горят российские боеприпасы. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 27 июня, в Луганской области загорелись склады боеприпасов российских оккупантов. Это произошло в глубоком тылу, в 50 км от линии фронта. Пропагандисты РФ пишут, что прилетела "Точка-У".

Об этом сообщает Telegram-канал "Украина 24".

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Как стало известно, один склад горит во временно оккупированном Зимогорье в Славяносербском районе. А второй склад – под оккупированным Алчевском.

По сообщениям росСМИ, в объекты прилетела "Точка-У".

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Украинские военные на юге нанесли авиаудары, уничтожили два склада боеприпасов и огневую точку

Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Об этом сообщает в Facebook оперативное командование "Юг".

Всего же за сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых склада боеприпасов и огневую точку.

Ранее мы рассказывали, что российские оккупанты лишились еще одного склада с боеприпасами в Луганской области во временно оккупированном населенном пункте. Взрывы снарядов продолжались несколько часов.