У оккупантов арсенал в Сватово ушел в небеса и красиво взрывался несколько часов (видео)

Российские оккупанты лишились еще одного склада с боеприпасами в Луганской области во временно оккупированном населенном пункте. Взрывы снарядов продолжаются уже несколько часов.
Об этом сообщается в Телеграм-канале главы Луганской военной областной администрации Сергея Гайдая.
Что известно
"В Сватово уничтожен склад боеприпасов противника, который был размещен в районе комбикормового завода", – говорится в сообщении.
Местные жители сообщают в соцсетях, что взрывы начали раздаваться в городе еще ночью. Впоследствии над Сватово появился столб густого черного дыма, который сопровождался канонадами. Местные жители рассказывают, что это детонируют склады с боеприпасами русских военных.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Однако есть мнение, что вероятно поражение склада стало результатом использования ракет GMLRS, выпущенных из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Эти системы только-только поступили на фронт, о чем сообщил 25 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
Обстановка
- 16 июня пришло сообщение из Луганской области о том, что там загорелся очередной склад боеприпасов российских оккупантов. Возгорание произошло во временно оккупированном населенном пункте Красный Лучь.
- 28 мая в оккупированном Донецке по неизвестным причинам вспыхнул склад боеприпасов российских оккупационных сил, который войска военного преступника Владимира Путина разместила на территории местного коксохимического завода.
- Даже внутри России происходит что-то неладное с их складами вооружения. В прошлом месяце жители Курска сообщали о взрывах. По словам очевидцев, грохот был слышен как на улицах города, так и на окраинах. Там традиционно обвинили украинскую сторону, которая все опровергла.