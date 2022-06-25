У оккупантов арсенал в Сватово ушел в небеса и красиво взрывался несколько часов (видео)

Возможно, сработали американские реактивные системы залпового огня

Черный дым поднялся высоко в небо над городом / Коллаж "Сегодня"

Российские оккупанты лишились еще одного склада с боеприпасами в Луганской области во временно оккупированном населенном пункте. Взрывы снарядов продолжаются уже несколько часов.

Об этом сообщается в Телеграм-канале главы Луганской военной областной администрации Сергея Гайдая.

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Что известно

"В Сватово уничтожен склад боеприпасов противника, который был размещен в районе комбикормового завода", – говорится в сообщении.

Местные жители сообщают в соцсетях, что взрывы начали раздаваться в городе еще ночью. Впоследствии над Сватово появился столб густого черного дыма, который сопровождался канонадами. Местные жители рассказывают, что это детонируют склады с боеприпасами русских военных.

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

Однако есть мнение, что вероятно поражение склада стало результатом использования ракет GMLRS, выпущенных из американских реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Эти системы только-только поступили на фронт, о чем сообщил 25 июня Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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