Из Украины с "грузом 200": в Нижегородскую область РФ за пять дней доставили 600 трупов

Российские танкисты несут большие потери

В Нижегородскую область РФ массово доставляют тела оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Россию в военные гарнизоны в Нижегородской области за последние пять дней доставлено около 600 тел российских военнослужащих, которые погибли в ходе войны в Украине.

Такую информацию обнародовал в Facebook журналист Роман Цимбалюк.

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По данным журналиста, большинство военнослужащих были из состава 47-й танковой дивизии (Мулино, воинская часть 54096) 1-й танковой армии Западного военного округа.

"На данный момент происходит опознание тел погибших", – добавил он.

Озвучены общие потери оккупантов

По данным Генштаба ВСУ, общие боевые потери противника с 24.02 по 27.03 ориентировочно составили: