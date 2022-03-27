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З України з "вантажем 200": до Нижньогородської області РФ за п'ять днів доставили 600 трупів

Павло Заяць Павло Заяць
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27 березня, 14:08
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Російські танкісти зазнають великих втрат
У Нижньогородську область РФ масово доставляють тіла окупантів
У Нижньогородську область РФ масово доставляють тіла окупантів / Фото: Колаж: Сьогодні

До Росії у військові гарнізони в Нижньогородській області за останні п'ять днів доставлено близько 600 тіл російських військовослужбовців, які загинули у ході війни в Україні.

Таку інформацію оприлюднив у Facebook журналіст Роман Цимбалюк.

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За даними журналіста, більшість військовослужбовців були зі складу 47-ї танкової дивізії (Муліно, військова частина 54096) 1-ї танкової армії Західного військового округу.

"Наразі відбувається упізнання тіл загиблих", – додав він.

Озвучено загальні втрати окупантів

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 27.03 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 16 600 осіб;
  • танків – 582 од.;
  • бойових броньованих машин – 1664 од.;
  • артилерійських систем – 294 од.,
  • РСЗВ – 93 од.;
  • засоби ППО – 52 од.;
  • літаків – 121 од.;
  • вертольотів – 127 од.;
  • автомобільної техніки – 1144 од.;
  • кораблі/катери – 7 од.;
  • цистерн із ПММ – 73;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56;
  • спеціальна техніка – 21;
  • пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

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Дані на 10:00 27 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16600
2
Літаки Літаки
121
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
582
5
ББМ ББМ
1664
6
Артилерія Артилерія
294
7
Засоби ППО Засоби ППО
52
8
РСЗВ РСЗВ
93
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1144
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Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
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Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
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