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Росія хоче закінчити війну до 9 травня – зведення Генштабу ЗСУ

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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24 березня, 20:03
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Триває 29 доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню
Серед особового складу ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота. Фото: колаж "Сьогодні"
Серед особового складу ЗС РФ постійно проводиться пропагандистська робота. Фото: колаж "Сьогодні"

Незважаючи на значні втрати та деморалізований особовий склад, військово-політичне керівництво Російської Федерації не відмовляється від продовження війни проти України. Ворог продовжує знищення інфраструктури мирних міст та сіл України, грубо порушуючи правила ведення війни та нехтуючи виконанням вимог Міжнародного гуманітарного права.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За наявною інформацією, серед особового складу збройних сил Російської Федерації постійно проводиться пропагандистська робота, нав'язуючи думку, що війну необхідно завершити до 9 травня 2022 року.

Переважна більшість медичних установ РФ у населених пунктах неподалік території України зайняті пораненими військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації, які брали участь у війні з Україною та мали бойові зіткнення з підрозділами Сил оборони.

У терміновому порядку ворог вживає заходів для відновлення боєздатності військових частин повітрянодесантних військ, які зазнали критичних втрат як у живій силі, так і в бойовій техніці.

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"Не зважаючи на активні заходи підрозділів федеральної служби безпеки, росгвардії та інформаційно-психологічних операцій, які здійснюють свою діяльність на тимчасово зайнятій території України, російські окупанти стикаються з величезними труднощами з контролю над населенням на зазначених територіях. Спроби встановлення бутафорської проросійської влади з числа зрадників та колаборантів не мають підтримки з боку місцевого населення", – йдеться у повідомленні.

У невизнаній так званій Придністровсько-Молдавській республіці російськими кураторами місцевої влади поширюються чутки про втягування Придністров'я у війну з Україною.

У тимчасово окупованій автономній республіці Крим у розташуванні 126-ї окремої бригади берегової оборони відбулася прощальна церемонія одночасно з близько 100 загиблими особами зі складу частини. Також подібні заходи нещодавно відбулися і в матроському клубі Севастополя, де прощалися із загиблими у війні проти України морськими піхотинцями Чорноморського флоту.

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В місті Докучаєвськ Донецької області створено фільтраційний табір для цивільних осіб, які намагаються залишити Маріуполь. Із затриманими людьми каральні органи ФСБ РФ проводять так звані фільтрувальні заходи.

У районах населених пунктів Кремінна та Рубіжне зафіксовано факти насильницької евакуації окупантами громадян України та вивезення їх на територію Воронезької області.

У деяких населених пунктах Чернігівській області, тимчасово зайнятих окупаційними військами, наголошується на фактах вилучення тракторів у місцевих аграріїв. Сільгосптехніку використовують для евакуації підбитої техніки окупантів.

У Харківській області батальйонно-тактична група, що діяла у напрямку Харкова, зі складу 59-го танкового полку Західного військового округу потрапила під вогонь української артилерії. Зведеному підрозділу завдано значної шкоди у живій силі та техніці.

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