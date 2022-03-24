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СЕГОДНЯ Война Вторжение

Россия хочет закончить войну к 9 мая – сводка Генштаба ВСУ

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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24 марта, 20:03
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Продолжаются 29 сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению
Среди личного состава ВС РФ постоянно проводится пропагандистская работа. Фото: коллаж "Сегодня"
Среди личного состава ВС РФ постоянно проводится пропагандистская работа. Фото: коллаж "Сегодня"

Несмотря на значительные потери и деморализованный личный состав, военно-политическое руководство Российской Федерации не отказывается от продолжения войны против Украины. Враг продолжает уничтожение инфраструктуры мирных городов и сел Украины, грубо нарушая правила ведения войны и пренебрегая выполнением требований Международного гуманитарного права.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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По имеющейся информации, среди личного состава вооруженных сил Российской Федерации постоянно проводится пропагандистская работа, навязывающая мнение, что войну необходимо завершить к 9 мая 2022 года.

Подавляющее большинство медицинских учреждений РФ в населенных пунктах недалеко от территории Украины заняты ранеными военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, которые участвовали в войне с Украиной и имели боевые столкновения с подразделениями Сил обороны.

В срочном порядке враг принимает меры для восстановления боеспособности воинских частей воздушно-десантных войск, понесших критические потери как в живой силе, так и в боевой технике.

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"Несмотря на активные меры подразделений федеральной службы безопасности, росгвардии и информационно-психологических операций, осуществляющих свою деятельность на временно занятой территории Украины, российские оккупанты сталкиваются с огромными трудностями по контролю за населением на указанных территориях. Попытки установления бутафорских пророссийских властей из числа предателей и коллаборантов не имеют поддержки со стороны местного населения", – говорится в сообщении.

В непризнанной так называемой Приднестровско-Молдавской республике российскими кураторами местных властей распространяются слухи о втягивании Приднестровья в войну с Украиной.

Во временно оккупированной автономной республике Крым в расположении 126-й отдельной бригады береговой обороны состоялась прощальная церемония одновременно с около 100 погибшими лицами из состава части. Также подобные мероприятия недавно прошли и в матросском клубе Севастополя, где прощались с погибшими в войне против Украины морскими пехотинцами Черноморского флота.

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В городе Докучаевск Донецкой области создан фильтрационный лагерь для гражданских лиц, пытающихся покинуть Мариуполь. С задержанными людьми карательные органы ФСБ РФ проводят так называемые фильтровальные мероприятия.

В районах населенных пунктов Кременная и Рубежное зафиксированы факты насильственной эвакуации оккупантами граждан Украины и вывоз их на территорию Воронежской области.

В некоторых населенных пунктах Черниговской области, временно занятых оккупационными войсками, отмечаются факты изъятия тракторов у местных аграриев. Сельхозтехнику используют для эвакуации подбитой техники оккупантов.

В Харьковской области действовавшая в направлении Харькова батальонно-тактическая группа из состава 59-го танкового полка Западного военного округа попала под огонь украинской артиллерии. Сводному подразделению нанесен значительный урон в живой силе и технике.

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