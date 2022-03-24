В ООН назвали кількість загиблих у війні мирних українців

У Верховного комісара з прав людини заявили, що фактичні цифри значно вищі за офіційні

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Кількість загиблих мирних громадян в Україні перевищила 1000 осіб з початку російського вторгнення до України – про це заявили в Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини, повідомляє CNN. При цьому там наголосили, що фактичні цифри значно вищі.

"Більшість зареєстрованих жертв серед цивільного населення була викликана застосуванням вибухових речовин з великою площею поразки, у тому числі обстрілами з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними та авіаційними ударами", – йдеться у повідомленні.

У заяві органу ООН чітко описано 1035 загиблих серед цивільного населення: 214 чоловіків, 160 жінок, 14 дівчаток і 28 хлопчиків, а також 48 дітей та 571 дорослий, чия стать поки що невідома.

Реклама

Крім того, щонайменше 1650 мирних жителів дістали поранення з початку вторгнення.

У Донецькій та Луганській областях на сході України ООН зафіксовано 311 загиблих та 857 поранених мирних жителів. В інших регіонах, у тому числі в Києві, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Херсонській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Запорізькій, Дніпропетровській та Житомирській областях загинули 724 мирні жителі, 793 отримали поранення.

Управління Верховного комісара ООН з прав людини вважає, що фактичні цифри значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

Реклама

Це стосується, наприклад, Маріуполя та Волновахи (Донецька область), Ізюма (Харківська область), Сєвєродонецька та Рубіжного (Луганська область), Тростянця (Сумська область), де є повідомлення про численні жертви серед мирного населення, йдеться у повідомленні.

Війна в Україні