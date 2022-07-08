Из российского плена освободили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации

С российского плена освободили 16-летнего сына главы Запорожской райгосадминистрации Олега Буряка. Он находился у захватчиков 90 дней.
Об этом Олег Буряк сообщил на странице Facebook.
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"Все! Влад дома!!!! Спасибо большое всем, кто был со мной, с моей семьей, с моим сыном Владом! Друзья, коллеги, знакомые и не знакомые мне люди! Благодаря всем Вам удалось Влада вернуть домой", — сообщил главы Запорожской райгосадминистрации.
Где удерживают пленных командиров "Азова"?
Командиров "Азова", попавших в плен в Мариуполе, удерживают на территории РФ. Однако они не в СИЗО "Лефортово" в Москве, а на другом спецобъекте.
Речь идет о Денисе Прокопенко ("Редисе") и его заместителе Святославе Паламаре ("Волыне").
"Они доставлены на один из спецобъектов. Источник также опроверг сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в СИЗО "Лефортово", – сообщает российский Telegram-канал.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что супруга защитника "Азовстали" заявила о смертельной угрозе для пленных бойцов. Также мы писали, что освобожденные из плена украинцы получат выплаты от государства.