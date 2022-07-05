Россия сообщила, где удерживают пленных командиров "Азова"

Речь идет о Денисе Прокопенко и его заместителе Святославе Паламаре

Командиров "Азова" "Рэдиса" и "Волыну" держат в России. / Фото: Коллаж: Сегодня

Попавших в плен в Мариуполе командиров "Азова" удерживают на территории РФ. Однако они не в СИЗО "Лефортово" в Москве, а на другом спецобъекте.

Об этом сообщают росСМИ.

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Как уточняется, речь идет о Денисе Прокопенко ("Редисе") и его заместителе Святославе Паламаре ("Волыне").

"Они доставлены на один из спецобъектов. Источник также опроверг сообщения СМИ о том, что они якобы находятся в СИЗО "Лефортово", – сообщает российский Telegram-канал.

Информация опровергает предыдущие заявления

В середине июля сообщалось, что командиров "Азова" вывезли с оккупированных территорий Донецкой области в Россию. Их удерживают в следственном изоляторе ФСБ "Лефортово", где для них выделили отдельное крыло за черными шторами. Туда не пускают даже самих тюремщиков.

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Ссылаясь на собеcедника в юридических кругах Москвы, канал "Можем объяснить" пишет, что с украинскими военными сейчас работают сотрудники 5-й службы ФСБ (служба оперативной информации и международных связей).

"Там выделили целое крыло под СБУшников и сотрудников 5-й службы. Крыло отделили черным занавесом, чтоб коридор не было видно вообще. Туда даже обычных сотрудников изолятора не пускают", – указывает собеседник "МО".

О том, что сдавшиеся в плен в Мариуполе командиры "Азова" находятся в СИЗО "Лефортово", сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, Украина и Россия 29 июня провели обмен пленными, после которого смогли вернуться домой 144 украинских воина. Среди них 95 защитников "Азовстали".

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Также мы писали, как оккупанты относились к пленным с "Азовстали".