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Жена защитника "Азовстали" заявила о смертельной угрозе для пленных бойцов (видео)

Павел Заяц Павел Заяц Редактор Власть Сегодня
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4 июля, 16:57
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Все заявления пленных на видео сделаны под давлением, утверждает Марина Кравцова
Пленным защитникам Мариуполя могут устроить суд в "ДНР"
Пленным защитникам Мариуполя могут устроить суд в "ДНР" / Фото: Коллаж: Сегодня

Россия может устроить пленным защитникам "Азовстали" судебный процесс в так называемой "ДНР" и приговорить их к смертной казни.

Об этом на брифинге в Киеве 4 июля сообщила Марина Кравцова, жена командира подразделения "Медведи", участвовавшего в обороне Мариуполя.

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"Есть информация, что их будут судить на суде в "ДНР" и присудят высшую меру наказания – смертную казнь", – отметила она.

Кравцова рассказала, что ее муж держал оборону "Азовстали" с первых дней войны.

"В последний раз мы разговаривали с мужем после выхода из завода. Я не знаю, в каком состоянии мой муж на сегодняшний день. Заявления, которые делают наши ребята на видео, делают под давлением. Подразделение "Медведи" вывезли в неизвестном направлении. Я не знаю где они и что с ними", – заявила жена защитника Мариуполя.

В "ДНР" угрожают трибуналом пленным с "Азовстали"

Главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин ранее заявил российским СМИ, что готовит "международный трибунал" украинским пленным с "Азовстали".

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В свою очередь, как объяснил эксперт по международному праву Глеб Богуш, "ДНР" не может организовать международный трибунал, поскольку не является государством. Сейчас, согласно международному праву, есть две конфликтующие стороны – Украина и Россия. Поэтому всю ответственность за то, что происходит с украинскими военнопленными, несет РФ.

В "ДНР" нет моратория на смертную казнь, то есть теоретически расстрелы там возможны. Однако на это даже Кремль вряд ли пойдет, так как убийство пленных является военным преступлением, которое в данном случае даже доказывать не придется.

Отметим, что число бойцов, вышедших с "Азовстали", украинской стороной официально до сих пор не названо. По данным же Минобороны России, у них в плену оказались около 2000 украинских военных. Важный момент заключается в том, что среди вышедших с "Азовстали" далеко не все бойцы полка "Азов".

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По данным военных экспертов, учитывая большие потери, в плену у россиян оказалось максимум 200-300 азовцев. Остальные пленные – в основном части морпехов и пограничников, объединившиеся с полком уже во время защиты Мариуполя.

Украина и Россия 29 июня провели обмен пленными, после которого смогли вернуться домой 144 украинских воина. В частности, домой возвращаются 95 защитников "Азовстали".

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