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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Хотел остановить Россию. В Украине погиб бывший морской пехотинец США

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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29 апреля, 14:54
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Мать погибшего, Ребекка Кабрера, рассказала, что тело ее сына пока еще не найдено
На войне против РФ погиб американец
На войне против РФ погиб американец / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский гражданин Вилли Джозеф Кансел был убит на этой неделе, когда воевал вместе с украинскими военными, защищая Украину от оккупантов. Трагедия произошла 25 апреля.

Об этом сообщает CNN.

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Бывший морской пехотинец армии США Кансел был родом из округа Ориндж, штат Нью-Йорк. Гражданин США работал с частной военной компанией, куда записался в дополнение к своей постоянной работе офицером исправительного учреждения в Теннесси незадолго до того, как в конце февраля началась война в Украине.

Мама Кансела рассказала, что он хотел стать плечом к плечу с украинскими защитниками, поскольку верил в то, за что борется Украина.

"Он хотел присоединиться, чтобы сдержать это там, чтобы оно не пришло сюда и чтобы, возможно, нашим американским солдатам не пришлось вмешиваться", – сказала женщина.

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Она добавила, что тело ее сына пока еще не найдено. Сослуживцы пытаются забрать его, чтобы перевезти в США.

У Кансела остались жена и 7-месячный ребенок.

Представитель Госдепартамента США заявил, что ведомство "осведомлено об этих сообщениях и внимательно следит за ситуацией".

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"Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев. Мы еще раз повторяем, что граждане США не должны ездить в Украину в связи с активным вооруженным конфликтом и вычислением граждан США в Украине российскими силовиками", – сказал чиновник.

В Украине погиб британский доброволец

В ходе войны в Украине погиб британский доброволец Скотт Сибли, сражавшийся против российских оккупантов. Еще один британец пропал без вести. Как сообщает SkyNews, 36-летний ветеран британской армии Сибли стал первым гражданином Великобритании, погибшим на этой войне.

Неизвестно, когда именно он был убит, но предполагается, что это произошло несколько дней назад на юге или востоке Украины.

Sky News не называет имя пропавшего добровольца. Семьи обоих британских граждан проинформированы о ситуации.

"Мы можем подтвердить, что гражданин Великобритании был убит в Украине, и мы поддерживаем его семью", – прокомментировал ситуацию представитель британского МИД.

Относительно второго британца представитель МИД сказал:

"Нам известно о гражданине Великобритании, пропавшем без вести в Украине, и мы поддерживаем его семью. Мы срочно ищем дополнительную информацию".

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