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Грозев рассказал, как даже слухи о болезнях Путина могут влиять на ход войны

Павел Чернышук Павел Чернышук Редактор Власть Сегодня
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10 апреля, 15:30
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Журналист прокомментировал расследование о здоровье президента России
Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев (слева) и президент Российской Федерации Владимир Путин (справа).
Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев (слева) и президент Российской Федерации Владимир Путин (справа). / Фото: Коллаж: Сегодня

Сейчас важен тот факт, что есть сомнения в здоровье президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом рассказал руководитель издания Bellingcat Христо Грозев в интервью BBC, прокомментировав расследование журналистов издания "Проект" о здоровье Путина.

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"Сомнение распространяется"

"Это "черная коробка" и мы не знаем, что происходит со здоровьем Путина. То, что наши коллеги в очень хорошем расследовании опубликовали, – это, конечно, может быть и просто посторонний эффект параноидального диктатора, который очень боится за свое здоровье и постоянно себя проверяет", – отметил он.

По словам Грозева, здесь важен даже не факт, какое реальное здоровье у Владимира Путина:

"А факт, что есть сомнения в его здоровье. И это сомнение даже внутри силовых структур распространяется. Любое такое сомнение в его долгожительности, так сказать, уменьшает шансы, что будут выполнены самые страшные приказы. Например, по применению химического и ядерного оружия. Поэтому чем больше таких слухов – даже если это просто слухи, – тем безопаснее всему миру".

Здоровье Путина

Журналисты издания "Проект" опубликовали расследование к 70-летию Путина. Как сообщается, президента России Владимира Путина в поездках сопровождают десять врачей, а сам он регулярно принимает ванны из экстракта рогов оленей.

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Отмечается, что в 2016-2017 годах президента РФ в среднем сопровождали пять врачей. В ноябре 2016-го в сочинский санаторий "Русь", где, предположительно, отдыхал глава Кремля, заселились сразу 12 медиков. К 2019 году, как пишет издание, Путина сопровождали уже в среднем девять врачей.

Напомним, в Кремле вынуждены были сделать заявление относительно состояния здоровья Владимира Путина после того, как вышло расследование журналистов издания "Проект" о серьезном заболевании агрессора.

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