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Грозєв розповів, як навіть чутки про хвороби Путіна можуть впливати на перебіг війни

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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10 квітня, 15:30
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Журналіст прокоментував розслідування про здоров'я президента Росії
Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв (ліворуч) та президент Російської Федерації Володимир Путін (праворуч).
Керівник видання Bellingcat Христо Грозєв (ліворуч) та президент Російської Федерації Володимир Путін (праворуч). / Фото: Колаж: Сьогодні

Зараз важливим є той факт, що є сумніви у здоров'ї президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Про це розповів керівник видання Bellingcat Христо Грозєв в інтерв'ю BBC, прокоментувавши розслідування журналістів видання "Проєкт" про здоров'я Путіна.

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"Сумнів поширюється"

"Це "чорна коробка" і ми не знаємо, що відбувається зі здоров'ям Путіна. Те, що наші колеги в дуже хорошому розслідуванні опублікували, це, звичайно, може бути просто сторонній ефект параноїдального диктатора, який дуже боїться за своє здоров'я і постійно себе перевіряє", – наголосив він.

За словами Грозєва, тут важливим є навіть не факт, яке реальне здоров'я у Володимира Путіна:

"А факт, що є сумніви в його здоров'ї. І цей сумнів навіть усередині силових структур поширюється. Будь-який такий сумнів у його довготривалості, так би мовити, зменшує шанси, що будуть виконані найстрашніші накази. Наприклад, щодо застосування хімічної та ядерної зброї. Тому чим більше таких чуток – навіть якщо це просто чутки, тим безпечніше усьому світу".

Здоров'я Путіна

Журналісти видання "Проєкт" опублікували розслідування до 70-річчя Путіна. Як повідомляється, президента Росії Володимира Путіна в поїздках супроводжують десять лікарів, а сам він регулярно приймає ванни з екстракту рогів оленів.

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Зазначається, що у 2016-2017 роках президента РФ у середньому супроводжували п'ять лікарів. У листопаді 2016-го до сочинського санаторію "Русь", де, ймовірно, відпочивав глава Кремля, заселилися одразу 12 медиків. До 2019 року, як пише видання, Путіна супроводжували вже в середньому дев'ять лікарів.

Нагадаємо, в Кремлі змушені були зробити заяву щодо стану здоров'я Володимира Путіна після того, як вийшло розслідування журналістів видання "Проєкт" про серйозне захворювання агресора.

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