Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь ⚡ Обстрел вокзала в Краматорске 📉 Санкции против России ⚠ Удары по украинским городам
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Два фактора. Грозев спрогнозировал, сколько еще Россия сможет воевать в Украине

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 апреля, 09:11
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Армия РФ понесла значительные потери в личном составе, поэтому сейчас руководство должно провести мобилизацию
Христо Грозев ответил, сколько будут продолжаться военные действия в Украине
Христо Грозев ответил, сколько будут продолжаться военные действия в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев назвал два варианта развития событий относительно войны РФ против Украины. Окончание горячих военных действий можно оценивать с военной и политической составляющей. Кроме этого, Россия продолжит сражаться за Донбасс, но Киев, скорее всего, не будет частью стратегии.

Об этом он сказал в интервью BBC News Україна.

Реклама

"На этот вопрос можно отвечать с точки зрения военной стратегии и информации о том, какие ресурсы остались в Росиии и Украине. А можно отвечать из политической точки зрения. Это разные ответы. С военной точки зрения Россия может продлить эту войну, конечно, но не по Киеву уже и не по западной Украине, а только на территории востока и на территории юга. Но даже для этого России необходимо сделать мобилизацию. Единственный способ как-то добавить к тем цифрам военнослужащих, которые сейчас есть, еще как минимум 150 – 200 тысяч. Это не получится просто на контрактной основе", – сказал Грозев.

По его словам, если не будет мер припугивания даже срочников, чтобы подписывать контракты, то не получится найти нужного количества солдат. Но все это приведет к политическим сотрясениям.

"Поэтому, если считать только с военной точки зрения, то они могут продлить эту войну до конца года. Хотя они потеряли 15% своих истребителей и вертолетов. У них остается 85%. У них есть много техники, но нет достаточно офицеров и солдат. По нашим оценкам, они потеряли уже почти 30 батальонно-тактических групп. Это огромный процент всего своего состава", – сказал Грозев.

Реклама

Что касается политической составляющей, то Грозев прогнозирует быстрое раскрытие числа жертв среди российских военных, что спровоцирует социальный кризис.

"Намного скорее, чем через несколько месяцев, матери узнают какое количество сыновей не вернуться из войны. И вот это всегда в России доводило до социального кризиса. Поэтому я думаю, что будет практически невозможно Кремлю пополнить ту необходимую цифру военную, когда станут известны реальные потери на фронте. Вот это я считаю, что будет все таки в течение месяца. Одно из важнейших факторов – это то, что возвращения к Киеву скорее всего вообще не будет частью стратегии, но с другой стороны – сколько они готовы продолжить биться за отделение юга и востока – это зависит от внутренне – политических развитий, которые будем наблюдать", – сказал Грозев.

Реклама

Почему Россия пришла с войной в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. РФ стремилась создать новое разделение в Европе, отвечающее неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Именно поэтому Россия пришла с войной в Украину.

Читайте также:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 9:00 9 апреля
1
Личный состав 19100
Личный состав
2
Самолеты 151
Самолеты
3
Вертолеты 136
Вертолеты
4
Танки 705
Танки
5
ББМ 1895
ББМ
6
Артиллерия 335
Артиллерия
7
Средства ПВО 55
Средства ПВО
8
РСЗО 108
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катера 7
Катера
12
Транспорт 1363
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Истории подвигов
Женщина из села Перемога Барышевского района (Киевщина). Смелая украинка выкрала у оккупантов ящик с боеприпасами и спрятала в крольчатнике. А когда пришли наши, позвала бойцов ВСУ со словами: “Хлопцы, у меня для вас гостинец. Отжала у рашистов! Используйте по назначению!” И вручила “трофей”. С таким народом невозможно проиграть.
Слава Україні!
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Наши ангелы-хранители

Александр Марченко - ветеран АТО, офицер, народный депутат Украины прошлого созыва. Был главой подкомитета по вопросам строительства, поэтому на фронте получил позывной “Каменяр”. Погиб в Пуще-Водице под Киевом во время боя с российскими оккупантами, прикрывая побратимов.

Герої не вмирають!
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
35,20
33,52
37,43
27,50
-
34,00
36,00
26,37
-
33,50
37,40
27,20
-
-
39,29
27,48
-
33,52
37,43
-
-
-
39,25
-
-
33,52
37,43
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять