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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Грозев не видит сценария, при котором Путина не будут судить в Гааге

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10 апреля, 15:36
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Приговор для главы России доведет до изменений внутри страны
Путина могут судить за преступления против человечества / Коллаж "Сегодня"
Путина могут судить за преступления против человечества / Коллаж "Сегодня"

Руководитель издания Bellingcat Христо Грозев уверен, что президента РФ Владимира Путина будут судить за преступления против человечества. Также приговор для главы России сможет довести до изменений внутри страны.

Об этом Христо Грозев сообщил в интервью для BBC News.

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"Я не вижу сценарий, в котором не будет Международного суда против Путина. Многие страны имеют право сами начать расследовать без сообщений от Украины. Такие расследования уже начаты: прокуратура Германии, прокуратура Испании, прокуратура в Голландии до конца этого месяца тоже начнет. Этот процесс необратим", – говорит Христо Грозев.

По словам руководителя издания Bellingcat, остается вопрос только в том, насколько исполним будет приговор.

"Россия никогда не сдаст Путина в своем нынешнем режиме. Конституция не позволяет передать россиян другим странам даже, если будет новая власть. Если этот человек, который во главе России, будет приговорен к пожизненному тюремному заключению, то это конец России в такой реформе, в которой мы ее знаем. Это доведет до изменений внутри России", – уверен Христо Грозев.

Почему Россия пришла с войной в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хотела разделить Украину на части и максимально ослабить. РФ стремилась создать новое разделение в Европе, отвечающее неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Об этом Зеленский сказал в обращении к народу и политикам Кипра.

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"Они хотели уничтожить нашу государственность и разорвать нашу страну. Разделить Украину на части. Столько, сколько смогут, хотели оставить себе. А все, что не смогут захватить, хотели максимально ослабить, максимально разрушить. Россия стремилась создать новое разделение в Европе, которое отвечало бы неадекватным амбициям нынешнего поколения российских руководителей. Они просто не воспринимают серьезно большинство государств мира. Они не уважают большинство народов. Они смотрят на всех в мире или как на тех, кого хотят использовать, или как на тех, кого хотят захватить, или как на тех, кого хотят запугать", – сказал Зеленский.

Украину они рассматривают среди тех, кто во второй группе. Именно поэтому Россия пришла с войной в Украину.

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