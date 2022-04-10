Грозєв не бачить сценарію, за якого Путіна не судитимуть у Гаазі

Вирок для глави Росії доведе до змін у країні

Путіна можуть судити за злочини проти людства / Колаж "Сьогодні"

Керівник видання Bellingcat Христо Грозєввпевнений, що президента РФ Володимира Путіна судитимуть за злочини проти людства. Також вирок глави Росії зможе довести до змін усередині країни.

Про це Христо Грозєв повідомив в інтерв'ю BBC News.

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"Я не бачу сценарій, у якому не буде Міжнародного суду проти Путіна. Багато країн мають право почати розслідувати без повідомлень від України. Такі розслідування вже розпочато: прокуратура Німеччини, прокуратура Іспанії, прокуратура в Голландії до кінця цього місяця теж почне. Цей процес незворотний", – говорить Христо Грозєв.

За словами керівника видання Bellingcat, залишається питання лише в тому, наскільки буде виконати вирок.

"Росія ніколи не здасть Путіна у своєму нинішньому режимі. Конституція не дозволяє передати росіян іншим країнам навіть, якщо буде нова влада. Якщо ця людина, яка на чолі Росії, буде засуджена до довічного ув'язнення, то це кінець Росії в такій реформі, якої ми її знаємо. Це доведе до змін усередині Росії", – упевнений Христо Грозєв.

Чому Росія прийшла з війною до України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія хотіла розділити Україну на частини та максимально послабити. РФ прагнула створити новий поділ у Європі, який відповідає неадекватним амбіціям нинішнього покоління російських керівників. Про це Зеленський сказав у зверненні до народу та політиків Кіпру.

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"Вони хотіли знищити нашу державність і розірвати нашу країну. Розділити Україну на частини. Стільки, скільки зможуть, хотіли залишити собі. А все, що не зможуть захопити, хотіли максимально послабити, максимально зруйнувати. неадекватним амбіціям нинішнього покоління російських керівників. Вони просто не сприймають серйозно більшість держав світу. Вони не поважають більшість народів. Вони дивляться на всіх у світі або як на тих, кого хочуть використати, або як на тих, кого хочуть захопити, або як на тих, кого хочуть залякати", – сказав Зеленський.

Україну вони розглядають серед тих, хто у другій групі. Саме тому Росія прийшла з війною до України.

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