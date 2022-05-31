"Гауляйтер" Мелитополя в панике просит оккупантов об увольнении, но те ей угрожают

Партизаны запугали так называемого начальника военно-гражданской администрации

Партизаны запугали гауляйтера Мелитополя. / Фото: Коллаж: Сегодня

В оккупированном Мелитополе партизаны запугали так называемого начальника военно-гражданской администрации города Галину Данильченко. Взорвали едущую прямо перед ее автомобилем машину. А еще по Мелитополю развесили ее фото с угрозами. Предательница просит оккупантов уволить ее с "должности".

Об этом сообщают пророссийские СМИ, работающие в оккупированном городе.

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Так, Данильченко заявила, что отказывается от должности "начальника военно-гражданской администрации" Мелитополя. Однако ее увольнение не поддержали, и оставить должность она может только при одном условии – сдаться спецслужбам Украины.

Чем запугали предательницу

Сообщается, что вслед за взорвавшимся утром 30 мая автомобилем от ТЦ "Квартал" двигался автомобиль с Данильченко.

Взрывчатка, заложенная в канализационном люке за кафе "Шторм", сработала во время движения "Мерседеса" и явно могла предназначаться предательнице.

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По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, в результате взрыва в центре города пострадали два человека – это представители коллаборантов, захвативших власть в селе Терпенье в Мелитопольском районе Запорожской области.

Кроме того, пишет "Думская", портреты Данильченко развешаны по всему городу. На ее лбу нарисована мишень. Таким образом партизаны передали "привет" коллаборантке.

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"Так называемая начальница военно-гражданской администрации Галина Данильченко висит на заборе и качается от ветра. Пока только на фото", – говорится в подписи к снимку.

На Галину Данильченко охотятся партизаны. Фото: Думская

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