"Гауляйтер" Мелітополя в паніці просить окупантів про звільнення, але ті їй погрожують

Партизани залякали так звану начальницю військово-цивільної адміністрації

Партизани залякали гауляйтера Мелітополя. / Фото: Колаж: Сьогодні

У окупованому Мелітополі партизани залякали так звану начальницю військово-цивільної адміністрації міста Галину Данильченко. Підірвали машину, що їхала просто перед її автомобілем. А ще по Мелітополю розвісили її фото з погрозами. Зрадниця просить окупантів звільнити її з "посади".

Про це повідомляють проросійські ЗМІ, які працюють в окупованому місті.

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Зокрема, Данильченко заявила, що відмовляється від посади "начальника військово-цивільної адміністрації" Мелітополя. Однак її звільнення не підтримали, і залишити посаду вона може лише за однієї умови – здатися спецслужбам України.

Чим залякали зрадницю

Повідомляють, що слідом за автомобілем, який підірвався вранці 30 травня, від ТЦ "Квартал" їхало авто з Данильченко.

Вибухівка, закладена в каналізаційному люку за кафе "Шторм", спрацювала під час руху "Мерседеса" і явно могла призначатися зрадниці.

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За словами мера Мелітополя Івана Федорова, внаслідок вибуху в центрі міста постраждали дві людини – це представники колаборантів, які захопили владу в селі Терпіння Мелітопольського районі Запорізької області.

Крім того, як пише "Думська", фото Данильченко розвішані по всьому місту. На її лобі намальовано мішень. Таким чином партизани передали "привіт" колаборантці.

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"Так звана начальниця військово-цивільної адміністрації Галина Данильченко висить на огорожі та хитається вітром. Поки що тільки на фото", – йдеться в підписі до знімка.

На Галину Данильченко полюють партизани. Фото: Думская

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