Фото дня. Жительница Бородянки третий день ждет спасения родных

Спасатели принесли пожилой женщине стул

Женщина из Бородянки смотрит, как спасатели разбирают завалы, под которыми осталась ее семья / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети распространяется фотография, на которой пожилая женщина сидит на стуле возле разрушенного многоэтажного дома и наблюдает за разбором завалов. Как сообщает пользователь @albatroskin в Twitter, стул ей принесли работники ГСЧС.

"Это Людмила из Бородянки. Спасатели принесли ей стул, потому что уже третий день стоит на этом месте и ждет. Ждет, когда из-под завалов вытащат ее сестру и племянника. Они – ее самые близкие люди в этом мире. Дом был разрушен еще первого марта", — говорится в сообщении.

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