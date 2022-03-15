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Фонд Рината Ахметова передал новую партию продуктовых наборов для киевлян (видео)

Светлана Кузьменко Светлана Кузьменко Выпускающий редактор
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15 марта, 18:27
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Всего в столицу и область доставят 100 тысяч таких наборов

Фонд Рината Ахметова передал очередную партию продуктовых наборов жителям Киева. Партию гуманитарной помощи сегодня доставили в терцентры соцзащиты Святошинского и Днепровского районов.

Таким образом Фонд Рината Ахметова уже полностью закрыл потребности территориальных центров социального обслуживания Святошинского, Дарницкого и Деснянского районов. В общей сложности городу и области будет передано 100 тысяч продуктовых наборов.

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В состав наборов входят продукты питания первой необходимости, в частности: мука, макароны, сахар, консервированное тушеное мясо. Приоритетные категории получателей помощи – люди, состоящие на учете территориальной службы социальной защиты, а именно пожилые люди и люди с особыми потребностями.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.

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Как сообщал сайт "Сегодня", Фонд Рината Ахметова передаст 100 тысяч продуктовых наборов для жителей Восточной Украины. Наборы предназначены для внутренне перемещенных лиц с горячих точек региона, прежде всего для эвакуированных из Волновахи.

14 марта продуктовые наборы от Фонда уже были доставлены на склад в Покровск. Местные власти соответствующего района получат необходимое количество под кураторством Донецкой облгосадминистрации и адресно доставят вынужденным переселенцам по спискам.

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