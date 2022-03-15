Фонд Ріната Ахметова передав нову партію продуктових наборів для киян (відео)

Загалом до столиці та області доправлять 100 тисяч таких наборів

Фонд Ріната Ахметова передав чергову партію продуктових наборів для мешканців Києва. Партію гуманітарної допомоги сьогодні доставили до терцентрів соцзахисту Святошинського та Дніпровського районів.

Таким чином, Фонд Ріната Ахметова вже повністю закрив потреби територіальних центрів соціального обслуговування Святошинського, Дарницького та Деснянського районів. Загалом місту та області буде передано 100 тисяч продуктових наборів.

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До складу наборів входять продукти харчування першої необхідності, зокрема: борошно, макарони, цукор, консервоване тушковане м'ясо. Пріоритетні категорії отримувачів допомоги – люди, які перебувають на обліку територіальної служби соціального захисту, а саме похилого віку та люди з особливими потребами.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів". За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг вижити 8 млн. осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Як повідомляв сайт "Сьогодні", Фонд Ріната Ахметова передасть 100 тисяч продуктових наборів для мешканців Східної України. Набори призначені для внутрішньо переміщених осіб з гарячих точок регіону, насамперед для евакуйованих з Волновахи.

14 березня продуктові набори від Фонду вже доставили на склад до Покровська. Місцева влада відповідного району отримає необхідну кількість під кураторством Донецької облдержадміністрації та адресно доставить вимушеним переселенцям за списками.