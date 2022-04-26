Фейгин: В мае Путина ждут масштабные сюрпризы

Президента РФ Владимира Путина не интересуют переговоры. Он не собирается уступать, но будет удивлен.
Об этом рассказал Марк Фейгин телеведущей телеканала "Украина 24" Анне Степанец в эфире проекта FREEDOM.
Марк Фейгин прокомментировал заявление Financial Times, что после потопления крейсера "Москва" Путин решил не идти на переговоры: "Я считаю, что Путин с самого начала не собирался вести переговоры такие, которые предусматривали бы какой-то компромисс, чтобы прекратить боевые действия. Здесь крейсер "Москва" сыграл некую роль, но не решающую, по одной простой причине, что Путин в принципе не собирается уступать ничем, он собирается добиться своих целей".
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Российский политический деятель объяснил, что, по его мнению, Путина может остановить поражение только на поле боя.
Также Фейгин убежден, что к 9 мая российский президент столкнется со значительными проблемами: "Я думаю, мы станем свидетелями до 9-го, а может и после, мая масштабных событий. Ибо даже сегодня (25.04) в Брянске пожары. Будут еще и другие события. Не каждый же раз Путину реагировать на них так, что он окончательно решил уничтожить Украину, а до этого он думал, что можно подождать, можно договориться".
Сам Марк Фейгин заявил, что лично он является скептиком по поводу переговоров. И считает переговорный процесс такой это игрой со стороны Путина.
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