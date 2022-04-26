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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Фейгин: В мае Путина ждут масштабные сюрпризы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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26 апреля, 00:25
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Российский правозащитник рассказал, что может остановить хозяина Кремля
Фейгин считает, что Путин столкнется с проблемами. Фото: коллаж "Сегодня"
Фейгин считает, что Путин столкнется с проблемами. Фото: коллаж "Сегодня"

Президента РФ Владимира Путина не интересуют переговоры. Он не собирается уступать, но будет удивлен.

Об этом рассказал Марк Фейгин телеведущей телеканала "Украина 24" Анне Степанец в эфире проекта FREEDOM.

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Марк Фейгин прокомментировал заявление Financial Times, что после потопления крейсера "Москва" Путин решил не идти на переговоры: "Я считаю, что Путин с самого начала не собирался вести переговоры такие, которые предусматривали бы какой-то компромисс, чтобы прекратить боевые действия. Здесь крейсер "Москва" сыграл некую роль, но не решающую, по одной простой причине, что Путин в принципе не собирается уступать ничем, он собирается добиться своих целей".

Российский политический деятель объяснил, что, по его мнению, Путина может остановить поражение только на поле боя.

Также Фейгин убежден, что к 9 мая российский президент столкнется со значительными проблемами: "Я думаю, мы станем свидетелями до 9-го, а может и после, мая масштабных событий. Ибо даже сегодня (25.04) в Брянске пожары. Будут еще и другие события. Не каждый же раз Путину реагировать на них так, что он окончательно решил уничтожить Украину, а до этого он думал, что можно подождать, можно договориться".

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Сам Марк Фейгин заявил, что лично он является скептиком по поводу переговоров. И считает переговорный процесс такой это игрой со стороны Путина.

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Непокоренные
Юрий Михайлюк - капитан, командир роты 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. С 2014 регулярно на передовой. Проводя контратаку на донецком направлении, офицер спас раненого комбата, взял на себя командование и провел блестящую операцию. За что и получил звание Герой Украины. На следующий день после награждения был ранен в ногу, но продолжал руководить подразделением. Сейчас - в госпитале.
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Герої не вмирають!

Уничтожил 4 танка и взвод оккупантов. Виталий Грицаенко – старший лейтенант, позывной Гоголь, заместитель командира отдельного отряда специального назначения «Азов». Защищая Мариуполь, с помощью РПГ-22 и мин собственноручно подорвал 4 танка и 2 ББМ "Тигр", а из стрелкового оружия убил более 30 российских морпехов. Погиб от тяжелых ранений при выполнении операции по уничтожению командного пункта врага. Но боевое задание выполнил. Герой Украины. Посмертно.

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