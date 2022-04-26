Фейгін: У травні на Путіна чекають масштабні сюрпризи

Російський правозахисник розповів, що може зупинити господаря Кремля

Фейгін вважає, що Путін зіштовхнеться із проблемами. Фото: колаж "Сьогодні"

Президента РФ Володимира Путіна не цікавлять переговори. Він не збирається поступатись, але буде здивований.

Про це розповів Марк Фейгін телеведучій телеканалу "Україна 24" Анні Степанець в ефірі проекту FREEDOM.

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Марк Фейгін прокоментував заяву Financial Times, щодо того, що після потоплення крейсера "Москва", Путін вирішив не йти на переговори: "Я вважаю, що Путін із самого початку не збирався вести перемовини такі, які б передбачали якийсь компроміс, щоб припинити бойові дії. Тут крейсер "Москва" зіграв якусь роль, але не вирішальну, з однієї простої причини, що Путін в принципі не збирається поступатися нічим, він збирається добитися своїх цілей".

Російський політичний діяч пояснив, що, на його думку, Путіна може зупинити тільки поразка на полі бою.

Також Фейгін переконаний, що до 9-го травня російський президент зіткнеться із значними проблемами: "Я думаю, ми станемо свідками до 9-го, а може й після, травня масштабних подій. Бо навіть сьогодні (25.05) в Брянську пожежі. Будуть ще й інші події. Не кожен же раз Путіну реагувати на них так, що він остаточно вирішив знищити Україну, а до цього він ще ніби думав, що можна зачекати, можна домовитися".

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Сам Марк Фейгін заявив, що особисто він є скептиком щодо перемовин. І вважає переговорний процес такою собі це грою із боку Путіна.

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