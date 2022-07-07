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СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Эксперт назвал "ключ от успеха" в войне с РФ

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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7 июля, 04:55
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Жданов рассказал, почему ВСУ важно проводить контрнаступления на юге Украины
Жданов рассказал, что оккупанты загнали себя в ловушку/Фото: коллаж: "Сегодня"
Жданов рассказал, что оккупанты загнали себя в ловушку/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сегодня юг Украины — это ключ от успеха в войне с Россией. Главными сражениями в ней, вероятно, будут за Херсон и Мелитополь.

Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ Олег Жданов рассказал "24 каналу".

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"Когда начинать наступление с юга – появляется доступ в Крым. Также перерезаем артерию поставок для большинства группировок юга и Северо-Крымский канал и можем двигаться вдоль побережья Азовского моря и до границы Украины возле Ростовской области. Тогда Луганская и Донецкая области оказываются в полуокружении", — сказал Жданов.

По словам эксперта, оккупанты загнали себя в ловушку, поэтому пока не форсируют события с юга. Эксперт напомнил: в РФ войной командуют не военные, а политики.

"Есть политическая воля Путина "освободить" Донбасс, поэтому они туда стягивают силы и средства с других направлений. Теперь, когда мы в Донецкой и Луганской областях наносим им удары, то если россияне там без успеха и начнут перебрасывать на Харьковское, Запорожское или Херсонское направления силы, то будут слабеть там", – рассказал Жданов.

Он добавил, что на сегодняшний день враг лишен возможности поставлять оперативный резерв для введения в бой с территории РФ.

Новая тактика оккупантов

Россия из-за нехватки возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине изменила тактику. Враг постепенно продвигается вперед. Об этом рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, что многие военные эксперты и разведки прогнозировали быстрый захват Украины, однако она держит оборону уже более 130 дней. По словам секретаря СНБО, нет правил — они (оккупанты — ред.) ворвались на чужую территорию и думают, что имеют право вести себя так, как считают нужным.

"То, что они используют на сегодняшний день против нашего мирного населения авиационные бомбы, то, что на сегодняшний день бомбят мирное население – это не классическая война, которая прописана в документах, нормах и правилах, существующих на сегодняшний день в мире. Они воюют против мирного населения: против детей, против женщин, против пожилых людей", — подчеркнул Данилов.

Раньше мы писали, что Шойгу лжет Путину о ходе войны в Украине. Также сайт "Сегодня" сообщал, что Арестович дал новый прогноз по окончании войны в Украине.

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