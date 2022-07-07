Данилов рассказал новую тактику оккупантов в Украине

Захватчики не соблюдают установленные правила ведения войны

Данилов рассказал тактику захватчиков/Фото: коллаж: "Сегодня"

Россия из-за нехватки возможностей вести бои по всей линии фронта в Украине сменила тактику. Враг постепенно продвигается вперед.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

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Данилов напомнил, что многие военные эксперты и разведки прогнозировали быстрый захват Украины, однако она держит оборону уже более 130 дней. По словам секретаря СНБО, нет правил — они (оккупанты — ред.) ворвались на чужую территорию и думают, что имеют право вести себя так, как считают нужным.

"То, что они используют на сегодняшний день против нашего мирного населения авиационные бомбы, то, что на сегодняшний день бомбят мирное население – это не классическая война, которая прописана в документах, нормах и правилах, существующих на сегодняшний день в мире. Они воюют против мирного населения: против детей, против женщин, против пожилых людей", — подчеркнул Данилов.

Закончится ли война, если Путина не станет?

Уход от власти президента России Владимира Путина не изменит ситуацию в Украине, поскольку у РФ много тех, кто захочет продолжить воевать с нашей страной. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По словам Данилова, даже если Путина не станет, ситуация в Украине вряд ли изменится.

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"Это ошибка, что если не будет Путина, то будут изменения в пользу нашей страны (возвращение территорий. – Ред.). Там таких путиных очень много. Там таких сотни. 85 человек, которые сейчас руководят РФ, – кто угодно может быть путиным, кроме небольшого количества людей. Это семь человек так сказать "либерального пошиба", — сказал Данилов.

Раньше мы писали, что Шойгу лжет Путину о ходе войны в Украине. Также сайт "Сегодня" сообщал, что Арестович дал новый прогноз по окончании войны в Украине.