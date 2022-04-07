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Директора ГП "Антонов" уволили после уничтожения украинской "Мрії"

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7 апреля, 14:52
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Бычкова сняли с должности по статье 36 КЗоТ – отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием
Директора "Антонова" уволили из-за "Мрії"
Директора "Антонова" уволили из-за "Мрії" / Фото: Коллаж: Сегодня

Концерн "Укроборонпром" уволил директора госпреприятия "Антонов" Сергей Бычкова после того, как оккупанты разбомбили самолет АН-225 "Мрія" украинского производства.

Об этом сообщил журналист Игорь Мосийчук.

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По его словам, главной причиной увольнения Бычкова могло стать то, что украинский самолет вовремя не эвакуировали из Гостомеля и его разбомбили российские военные.

Также Мосийчук показал фото приказа об увольнении Бычкова за 4 апреля. Документ подписал глава "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Приказ об увольнении Бычкова

Что известно о причине увольнения

В приказе уточнили, что Бычкова увольняют по п.8 ст.36 Кодекса законов о труде Украины.

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То есть, основанием прекращения трудового договора является "отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с предприятием, учреждением, организацией, а также отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда".

Вероятно, речь идет именно о том, что "Мрію" не уберегли от российских снарядов.

Что случилось с самолетом

27 февраля стало известно, что в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире. Это произошло на аэродроме "Антонов", где находился самолет.

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Экс-капитан "Мрії" Дмитрий Антонов Ан-225 "Мрія" не спасли из-за действий руководства компании "Антонов", которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг.

"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос — не было", – сказал Антонов.

После этого в Украине объявили сбор денег, чтобы возродить транспортный самолет Ан-225.

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