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Директора ДП "Антонов" звільнили після знищення української "Мрії"

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7 квітня, 14:52
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Бичкова зняли з посади за статтею 36 КЗпП – відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством
Директора "Антонова" звільнили через "Мрію"
Директора "Антонова" звільнили через "Мрію" / Фото: Колаж: Сьогодні

Концерн "Укроборонпром" звільнив директора держпідприємства "Антонов" Сергія Бичкова після того, як окупанти розбомбили літак Ан-225 "Мрія" українського виробництва.

Про це повідомив журналіст Ігор Мосійчук.

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За його словами, головною причиною звільнення Бичкова могло стати те, що український літак вчасно не евакуювали із Гостомеля і його розбомбили російські військові.

Також Мосійчук показав фото наказу про звільнення Бичкова за 4 квітня. Документ підписав голова "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Наказ про звільнення Бичкова

Що відомо про причину звільнення

У наказі уточнили, що Бичкова звільняють за п. 8 ст. Кодексу законів про працю України.

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Тобто, підставою для припинення трудового договору є "відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприємством, установою, організацією, і навіть відмова від продовження роботи у зв'язку з зміною істотних умов праці" .

Ймовірно, йдеться саме про те, що "Мрію" не вберегли від російських снарядів.

Що трапилося з літаком

27 лютого стало відомо, що внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом було спалено один із найбільших і найпотужніших літаків у світі. Це сталося на аеродромі "Антонов", де знаходився літак.

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Екс-капітан "Мрії" Дмитро Антонов Ан-225 "Мрія" не врятували через дії керівництва компанії "Антонов", яке за два тижні до війни втекло до Лейпцигу.

"Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було", – сказав Антонов.

Після цього в Україні оголосили збирання грошей, щоб відродити транспортний літак Ан-225.

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