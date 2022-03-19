"Мрію" могли врятувати від обстрілу? Екскапітан звинуватив у втраті Україною літака-символу керівництво "Антонова"

Літак було знищено внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель 27 лютого

Головний пілот "Мрії" Дмитро Антонов розповів, чому не врятували літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Ан-225 "Мрія" не врятували через дії керівництва компанії "Антонов", яке за два тижні до війни втекло до Лейпцига.

Про це розповів екскапітан "Мрії" Дмитро Антонов.

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"Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було", – сказав Антонов.



І далі не було ухвалено рішення про перегін найбільшого літака, тому що був відсутній топ-менеджмент компанії "Антонов".



"Відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав до Лейпцига і окупував, до війни ще, офіс Antonov Logistics Salis. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з Російською Федерацією і все, все інше", – сказав Антонов.

"Мрію" знищили окупанти

Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва. Про це пише пресслужба Укроборонпрому.

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Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де був літак.

"Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", – йдеться у повідомленні.

Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажності.

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На жаль, сьогодні ці опції втрачені. Але їх буде відновлено. За орієнтовними підрахунками, на це знадобиться понад 5 років.

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