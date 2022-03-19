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"Мрію" могли врятувати від обстрілу? Екскапітан звинуватив у втраті Україною літака-символу керівництво "Антонова"

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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19 березня, 15:31
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Літак було знищено внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель 27 лютого
Головний пілот "Мрії" Дмитро Антонов розповів, чому не врятували літак
Головний пілот "Мрії" Дмитро Антонов розповів, чому не врятували літак / Фото: Колаж: Сьогодні

Ан-225 "Мрія" не врятували через дії керівництва компанії "Антонов", яке за два тижні до війни втекло до Лейпцига.

Про це розповів екскапітан "Мрії" Дмитро Антонов.

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"Чому літак залишився в Гостомелі? Тому що не було рішення про перегін літака в будь-яке місце, нехай це буде Польща, самий найближчий аеропорт Жешув, Лейпциг. Чому Лейпциг? Та тому що ще 26 січня було звернення до нашого великого керівника ДП "Антонов" від представників НАТО і NSPA, про те, що пропонують нам у світлі прийдешніх подій перебазувати весь наш флот в Лейпциг з усім персоналом, екіпажем, запчастинами. Відповіді на це питання — не було", – сказав Антонов.

І далі не було ухвалено рішення про перегін найбільшого літака, тому що був відсутній топ-менеджмент компанії "Антонов".

"Відсутній топ-менеджмент нашої компанії, який бадьоренько, за два тижні до війни, весь поїхав до Лейпцига і окупував, до війни ще, офіс Antonov Logistics Salis. Думайте. Вирішуйте. Тут є де знайти причини, зв'язки з Російською Федерацією і все, все інше", – сказав Антонов.

"Мрію" знищили окупанти

Внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений один із найбільших та найпотужніших літаків у світі – АН-225 "Мрія" українського виробництва. Про це пише пресслужба Укроборонпрому.

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Російські окупанти знищили флагман української авіації – легендарний Ан-225 "Мрія". Це сталося на аеродромі "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де був літак.

"Його відновлення коштуватиме понад 3 млрд доларів і потребуватиме тривалого часу. Україна докладе усіх зусиль, аби ці роботи оплатила держава-агресор", – йдеться у повідомленні.

Ан-225 "Мрія" – авіаційний гігант, на рахунку якого рекорди з перевезення максимального комерційного вантажу та найдовшого і найважчого в історії авіації моновантажу, вантажності.

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На жаль, сьогодні ці опції втрачені. Але їх буде відновлено. За орієнтовними підрахунками, на це знадобиться понад 5 років.

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