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"Мрію" могли спасти от обстрелов? Экс-капитан обвинил в потере Украиной самолета-символа руководство "Антонова"

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор Украина Сегодня
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19 марта, 15:31
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Самолет был уничтожен в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель 27 февраля
Главный пилот "Мрії" Дмитрий Антонов рассказал, почему не спасли самолет
Главный пилот "Мрії" Дмитрий Антонов рассказал, почему не спасли самолет / Фото: Коллаж: Сегодня

Ан-225 "Мрія" не спасли из-за действий руководства компании "Антонов", которое за две недели до войны сбежало в Лейпциг.

Об этом сказал экс-капитан "Мрії" Дмитрий Антонов.

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"Почему самолет остался в Гостомеле? Потому что не было решения о перегоне самолета в любое место, пусть это будет Польша, самый ближайший аэропорт Жешув, Лейпциг. Почему Лейпциг? Да потому что еще 26 января было обращение к нашему большому руководителю ГП "Антонов" от представителей НАТО и NSPA, о том, что предлагают нам в свете грядущих событий перебазировать весь наш флот в Лейпциг со всем персоналом, экипажем, запчастями. Ответа на этот вопрос — не было", – сказал Антонов.

И дальше не было принято решение о перегоне крупнейшего самолета, потому что отсутствовал топ-менеджмент компании "Антонов".

"Отсутствовал топ-менеджмент нашей компании, который бодренько, за две недели до войны, весь уехал в Лейпциг и оккупировал, до войны еще, офис Antonov Logistics Salis. Думайте. Решайте. Здесь есть где найти причины, связи с Российской Федерацией и все, все остальное", – сказал Антонов.

"Мрію" уничтожили оккупанты

В результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен один из самых крупных и мощных самолетов в мире – АН-225 "Мрія" украинского производства. Об этом пишет пресс-служба Укроборонпрома.

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Российские оккупанты уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 "Мрія". Это произошло на аэродроме "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет.

"Его восстановление будет стоить более 3 млрд долларов и потребует длительного времени. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор. Россия обозначила "Мрію" как символ возможностей украинской авиации", – говорится в сообщении.

Ан-225 "Мрія" – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности.

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К сожалению, сегодня эти опции утрачены. Но они будут возобновлены. По ориентировочным подсчетам, на это понадобится более 5 лет.

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