ЦРУ озвучило новый план Путина по захвату Украины

Командование России не планирует сворачивать войну

Уильям Бернс встречался с Путиным и знает ход его мыслей / Коллаж "Сегодня"

В ЦРУ определились с вариантом, что дальше будет делать международный военный преступник Владимир Путин со своей неудачной "спецоперацией" в Украине. В Вашингтоне не заметили, чтобы у хозяина Кремля появилось желание прекратить отправлять на гибель в нашу страну граждан России.

Об этом сообщает агентство Reuters.

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Что известно

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в субботу, что президент России Владимир Путин считает – удвоение усилий в военном конфликте в Украине улучшит для него исход войны.

"Он в таком настроении, что не верит, что может позволить себе проиграть. Я думаю, что сейчас он убежден, что удвоение ставки позволит ему добиться прогресса", — сказал Бернс, выступая на мероприятии от газеты Financial Times в Вашингтоне.

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