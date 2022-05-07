ЦРУ озвучило новий план Путіна щодо захоплення України

У ЦРУ визначилися з варіантом, що далі робитиме міжнародний військовий злочинець Володимир Путін зі своєю невдалою "спецоперацією" в Україні. У Вашингтоні не помітили, щоб у господаря Кремля виникло бажання припинити відправляти на загибель у нашу країну громадян Росії.
Про це повідомляє агентство Reuters .
Що відомо
Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що президент Росії Володимир Путін вважає – подвоєння зусиль у військовому конфлікті в Україні покращить для нього результат війни.
Далі по темі
"Він у такому настрої, що не вірить, що може дозволити собі програти. Я думаю, що зараз він переконаний, що подвоєння ставки дозволить йому досягти прогресу", – сказав Бернс, виступаючи на заході від газети Financial Times у Вашингтоні.
Обстановка
- Очікується, що на параді на честь Дня перемоги на тлі втрат в Україні 25 тисяч своїх солдатів та тисяч одиниць військової техніки Путін оголосить про новий етап війни у нашій країні.
- Не виключено, що буде запропоновано нову концепцію боротьби з Україною, в яку Кремль може вплести західний світ . Наприклад, може бути оголошено боротьбу зі світовим тероризмом.
- На думку радника міністра внутрішніх справ Вадима Денисенка, 9 травня Путін може заявити про велику перемогу – анексії окупованих областей України Луганської, Донецької та Херсонської.
- Раніше в Пентагоні повідомили, що поки що взагалі невідомо, чи буде президент РФ Володимир Путін влаштовуватиме парад , бо, по суті, святкувати нічого.