Чмут: российские оккупанты изменили характер ведения боя

По словам военного аналитика, армия РФ сконцентрировалась лишь на нескольких направлениях, а не по всей линии фронта

Тарас Чмут про характер ведения боя со стороны России / Коллаж "Сегодня"

Характер ведения боя россиянами изменился в отличие от того, что было месяц назад. Наступлениеконцентрируется только на нескольких направлениях.

Об этом сообщает военный аналитик Тарас Чмут, пишет Зеркало недели.

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По словам военного аналитика, больше нет колонн по 300 единиц техники, наступление ведется лишь на нескольких направлениях, а не по всей линии фронта.

Тарас Чмут утверждает, что сейчас Россия просто пытается хоть как-то "продать" свое поражение.

Взять Донбасс будет сложно

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович отметил, что российские оккупанты пытаются полностью захватить восток Украины. Однако у них это не получается.

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"Рубежное, Попасная, Северодонецк. Они объявили, что взяли. На самом деле не взяли, там идут уличные бои. А Кременная — это задача отрезать эти населенные пункты от "большой земли". Второе направление — они от Изюма радостно топают в направлении Славянска и Краматорска. Барвенково и так далее. Тысяч 25 войска, которые хотят радостно всех победить. Район Авдеевки – чтобы сомкнуться от Изюма", – рассказал Арестович.

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