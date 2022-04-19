Россия не собирается прекращать наступление на Украину – представитель ООН

В ООН считают, что говорить о прекращении войны в Украине пока еще рано

Мартин Гриффитс дал прогноз, как скоро может завершиться война / Фото: Коллаж: Сегодня

Прекращения огня в Украине не предвидится, но оно может наступить в ближайшие недели в зависимости от того, как будет продолжаться война и переговоры со страной агрессором. Об этом заявил перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке заместитель генсека ООН по гуманитарным делам Мартин Гриффитс, передает CNN.

"Прекращение огня… сейчас на горизонте его нет, но оно может появиться через пару недель", – сказал он.

Гриффитс сказал, что планирует отправиться в Турцию в конце этой недели, для встречи с президентом этой страны Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы определить, как ООН может помочь поддержать миротворческий процесс и переговорный процесс между Украиной и Россией. Он добавил, что был "действительно впечатлен" той ролью, которую Турция играет в конфликте, назвав страну "важным аспектом" ситуации.

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"Нам нужно очень внимательно следить за переговорами, отсюда и поездка в Турцию на этой неделе", — отметил Гриффитс.

Также он надеется, что Турция сможет принять у себя "гуманитарную контактную группу", через которую можно будет обсудить переговоры о гуманитарной помощи. Он сказал, что украинские официальные лица уже согласились на это и надеются, что российские официальные лица тоже согласятся.

Гриффитс добавил, что украинские официальные лица согласились с большинством предложений ООН относительно гуманитарной помощи и прекращения огня, но Россия пока не дала аналогичного ответа.

Переговоры с агрессором