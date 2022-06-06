Бойцы ВСУ показали, как один "сюрприз" устроил захватчикам групповой взрыв мозга

Украинские военные с завидной точностью уничтожают технику оккупантов

Российские военные несут значительные потери. Фото: коллаж "Сегодня"

Бойцы ВСУ в этот раз уничтожили группу военных Российской Федерации в Донецкой области, которые толпой шли по улицам города Марьинка.

Соответствующе видео обнародовала боевая группа К-2 54 ОМБр.

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"Продолжаем показ вояжа незваных "туристов" в пешем порядке по улицам города Марьинка Донецкой области. Шли толпой "туристы" оглядываясь вокруг, но не увидели они сюрприза на дороге, которую установили ребята из разведывательной группы К2 с помощью не менее известной "строительной" бригады). Сюрприз сработал и "туристам" он не понравился, не любит украинская земля непрошеных "туристов". Приятного просмотра! Слава Украине!!!" – говорится в сообщении.

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