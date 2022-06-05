ВСУ отправили на тот свет "легендарного" российского оккупанта

Российский наемник воевал на Донбассе добровольцем

Еще один оккупант отправился на концерт к Кабзону/Фото: коллаж: "Сегодня"

В Украине ликвидировали бурята из ЧВК "Вагнера" Владимира Анданова, которого в РФ считали "легендарным" военным. Оккупанта отправили на тот свет во время разведки местности. Вероятно, кроме него снайпер уничтожил еще одного захватчика.

Об этом сообщает агентство "УНИАН" со ссылкой на Telegram-каналы.

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Анданов "прославился" еще в 2014 году. Оккупант отправился на Донбасс в качестве добровольца, участвовал в боях за Дебальцево и причастен к расстрелу военнопленных украинской армии в Логвиново. Он внесен в базу данных "Миротворец", где перечислены все преступления захватчика.

Оккупант убивал мирное население на Донбассе, а после этого отправился в Сирию. Захватчик стал наемником ЧВК "Вагнера", а после полномасштабного вторжения России в Украину он снова отправился воевать на сторону РФ.

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По информации кремлевских СМИ, Анданов был ликвидирован под Харьковом. Смерть палача уже подтвердили в российской организации "Боевое Братство" в Бурятии. Руководитель отделения рассказал, что труп рашиста планируют доставить в Бурятию.

Кто такие "вагнеровцы"?

ЧВК "Вагнер" – российская военная структура, комплектуемая наемниками. Участвовала в боевых действиях в ряде конфликтов, в частности на Донбассе на стороне России, в Сирии на стороне союзника Путина диктатора Асада, в Судане.

Независимая миссия под эгидой Совета ООН установила, что действия ЧВК "Вагнер" квалифицируются как военные преступления или преступления против человечности. Европейский Союз ввел в действие персональные санкции против участников и руководителей ЧВК "Вагнер".

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