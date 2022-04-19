Война
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
⚓ Блокада Мариуполя ⚔ Битва за Донбасс 💪 СБУ поймала Медведчука 🌱 Пасха-2022
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Война Вторжение в Украину

Байден созывает встречу с лидерами нескольких стран и генсеком НАТО из-за обострения в Украине

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
19 апреля, 04:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Встреча запланирована на 19 апреля
Байден пригласил на встречу, в частности, Столтенберга/Фото: коллаж: "Сегодня"
Байден пригласил на встречу, в частности, Столтенберга/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент США Джо Байден во вторник, 19 апреля, созывает встречу с главами некоторых стран Европы, а также Канады. Лидеры обсудят обострение войны в Украине.

Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Реклама

Подробности

По информации телеканала, американский президент встретится с главами Франции, Германии, Великобритании, Канады, Италии, Польши и Румынии.

Кроме того, будут присутствовать генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского Совета Шарль Мишель.

Госдеп США рассматривает возможность признать РФ страной-спонсором терроризма

Представители Государственного департамента США изучают все доступные им инструменты, чтобы привлечь Россию к ответственности за полномасштабное нападение на Украину. РФ могут объявить государством-спонсором терроризма.

Реклама

По словам спикера Госдепа США Неда Прайса, для принятия соответствующего решения может потребоваться несколько недель.

"Мы внимательно изучаем факты. Мы внимательно изучаем закон. Будь то этот орган (американский список государств-спонсоров терроризма) или любой другой орган, доступный нам в соответствии с законом, мы будем применять его, если он будет эффективным и уместным", — сказал пресс-секретарь.

Согласно определению Госдепа, государство-спонсор терроризма — это страна, которая "неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма". Сейчас в таком списке у США только четыре страны: Северная Корея, Иран, Куба и Сирия.

Попадание РФ в соответствующий список может иметь ряд последствий, в том числе наложение экономических санкций на десятки других стран, продолжающих вести бизнес с Россией, замораживание активов Москвы в США, включая недвижимость, и запрет на разнообразный экспорт товаров двойного назначения.

Реклама

Читайте также

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Война
Показать еще
Оборона Киева
Больше новостей
Хроника обстрелов
Дальше
Блокада Мариуполя
Больше новостей
Дипломатический фронт
Подробнее
Украинцы за границей
Еще новости
Россия цинично бомбит Харьков
Больше новостей
Жизнь в оккупации
Подробнее
Непобежденный Николаев
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 18 апреля
1
Личный состав 20600
Личный состав
2
Самолеты 167
Самолеты
3
Вертолеты 147
Вертолеты
4
Танки 790
Танки
5
ББМ 2041
ББМ
6
Артиллерия 381
Артиллерия
7
Средства ПВО 67
Средства ПВО
8
РСЗО 130
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 155
БПЛА
11
Корабли/катера 8
Корабли/катера
12
Транспорт 1487
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Адам Горбатюк – заслуженный артист Украины из Луцка, музыкант, а ныне – боец ​​Нацгвардии, пулеметчик. Как и в 2015 году, сейчас тоже записался добровольцем. И в окопах он не только воюет с врагом, но и не оставляет любимое дело – поет для побратимов, поднимая боевой дух.
История героя
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии
Герої не вмирають!

Лично уничтожил две вражеские БМД. Владимир Балюк - десантник, позывной "Балу", главный сержант роты 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Отражая атаку врага, с помощью “Джавелина” взорвал две боевые машины десанта россиян, после чего наступление оккупантов захлебнулось. Погиб в том же бою. Герой Украины. Посмертно.

История подвига
Надежный тыл
Помочь Героям!
Должен увидеть каждый
Смотреть!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Военная помощь
Нас поддерживает весь мир!
Как объединился Запад
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Волонтерство
Как можно помочь людям во время войны
Узнать
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Война
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять